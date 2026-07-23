Durango Enduro Fest 2026 se realizará en la Presa Garabitos

La Presa Garabitos será el escenario de una intensa jornada de ciclismo de montaña el próximo 2 de agosto, cuando se lleve a cabo el Durango Enduro Fest 2026, una competencia que reunirá a competidores de distintas categorías en uno de los circuitos naturales más exigentes del estado.

La actividad arrancará a las 8:00 de la mañana y estará dirigida tanto a ciclistas experimentados como a nuevos participantes que buscan medirse en una de las modalidades más técnicas del ciclismo de montaña. Los organizadores esperan una importante respuesta de la comunidad ciclista, aprovechando las condiciones del terreno y la popularidad que ha ganado este escenario entre los aficionados al MTB.

Una modalidad que combina resistencia y habilidad

El Enduro es considerado una de las disciplinas más completas del ciclismo de montaña, ya que exige una combinación de resistencia física, control de la bicicleta y capacidad para afrontar descensos de alta dificultad.

A diferencia de otras pruebas, los competidores recorren enlaces que no forman parte del cronometraje oficial, mientras que el tiempo se registra únicamente en los tramos de descenso, donde la técnica, la velocidad y la precisión resultan determinantes para definir la clasificación final.

Los senderos naturales de la Presa Garabitos representan un reto importante por sus cambios de terreno, curvas, desniveles y obstáculos propios de la montaña, características que convierten al recorrido en un atractivo para quienes practican esta modalidad.

Inscripciones abiertas para todas las edades

La convocatoria contempla categorías para adultos y niños. El costo de inscripción será de 700 pesos para participantes mayores y de 350 pesos para infantiles.

Cada competidor recibirá un kit oficial que incluye número de participante, una gorra y calcetas conmemorativas del evento.

Además, los organizadores anunciaron un incentivo especial para quienes logren concluir la prueba entre los primeros lugares, ya que los primeros 100 ciclistas en cruzar la meta recibirán el jersey oficial de esta edición, una prenda exclusiva diseñada para la competencia.

Garabitos, un referente para el ciclismo de montaña

Ubicada al poniente de la ciudad de Durango, la Presa Garabitos se ha consolidado como uno de los principales espacios para la práctica del ciclismo de montaña y el senderismo, gracias a sus rutas naturales y a la variedad de senderos que ofrece para distintos niveles de experiencia.

Su cercanía con la capital facilita la participación de ciclistas locales y visitantes, quienes encontrarán un recorrido que combina paisajes naturales con un importante grado de exigencia deportiva.