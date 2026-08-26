Durango enfrenta el reto de la inclusión laboral: Regidor

Uno de los retos a los que se enfrenta el municipio de Durango es fortalecer la inclusión laboral, pues existe la necesidad de abrir más espacios en las instituciones públicas para personas con discapacidad.

“Tenemos que lograr que la inclusión deje de ser una excepción y se convierta en una regla”, expresó el regidor Alan Espinosa de la O.

Espinosa señaló que en Durango hay una alta proporción de personas que viven con alguna discapacidad física, visual, motriz o auditiva, lo que obliga a generar políticas públicas que garanticen su participación plena en la vida de la ciudad.

Aunque todavía existen retos importantes, afirmó que se han dado pasos concretos para avanzar hacia una ciudad con mayor igualdad de oportunidades.

El regidor destacó el trabajo que se desarrolla desde el Gobierno Municipal para fortalecer los derechos de las personas con discapacidad y avanzar hacia una ciudad más incluyente.

“Creo que poner atención a las personas con discapacidad es fundamental”, afirmó.

Dijo que se ha impulsado la creación del Consejo Municipal para la Atención a Personas con Discapacidad, un espacio que anteriormente no existía y que ahora permite que este sector participe y opine sobre las decisiones y políticas públicas de la ciudad.

Resaltó la asignación del diez por ciento de los apoyos y financiamiento para aprendizaje exclusivamente para personas con discapacidad, como una medida encaminada a ampliar sus oportunidades de desarrollo.

Como parte de las acciones de inclusión, apuntó que se promueve que en los eventos culturales de la ciudad se incorpore la Lengua de Señas Mexicana, con el objetivo de garantizar que las personas con discapacidad auditiva puedan acceder y participar plenamente.