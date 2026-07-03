Durango, entre los 15 municipios del país con mayor recepción de remesas

El municipio de Durango se ha mantenido entre los 15 principales receptores de remesas del país durante la mayor parte del periodo comprendido entre 2013 y 2025, de acuerdo con datos del Observatorio de Migración Internacional y Movilidades Humanas (OMI).

Las estadísticas muestran que, en los últimos años, los municipios de Tijuana, Baja California, y San Cristóbal de las Casas, Chiapas, han alternado el liderazgo nacional en captación de remesas, mientras que la capital duranguense permanece como el único municipio del estado que figura de manera constante entre los 50 primeros lugares.

En 2025, Tijuana encabezó la lista nacional con 967 millones de dólares recibidos, seguida de San Cristóbal de las Casas con 928 millones. El municipio de Durango ocupó la posición 14, con una captación de 441 millones de dólares.

Durante 2024, San Cristóbal de las Casas se colocó en el primer lugar con 909 millones de dólares, mientras que Tijuana fue segundo con 788 millones. Ese año, Durango descendió hasta la posición 16 —la más baja que ha registrado desde 2013—, aunque recibió 484 millones de dólares en remesas.

En 2023, San Cristóbal de las Casas también ocupó el primer sitio, seguido de Tijuana. El municipio de Durango se ubicó en el lugar 11, con una recepción de 497 millones de dólares.

Un año antes, en 2022, Tijuana encabezó la clasificación y San Cristóbal de las Casas fue segundo, mientras que Durango volvió a colocarse en la posición 11, con 466 millones de dólares.

Para 2021, Tijuana permaneció en el primer lugar nacional; San Cristóbal de las Casas apareció hasta la posición 24 y el municipio de Durango alcanzó el noveno sitio, con 400 millones de dólares en remesas.

Entre 2013 y 2020, la capital duranguense osciló entre los lugares nueve y 15 del ranking nacional, mientras que el liderazgo fue disputado principalmente por Tijuana y Puebla, antes de que San Cristóbal de las Casas se consolidara como uno de los principales municipios receptores de remesas del país.