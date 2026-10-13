Durango, entre los caprichos de Esteban y la debilitada economía local

En Durango, el cierre de año tiene varios factores a analizar. Por un lado, la iniciativa privada que cada vez eleva más fuerte la voz para denunciar la falta de circulante, las bajas ventas y los riesgos de un probable aumento de impuestos, mientras quien gobierna el estado sigue priorizando sus caprichos personales. Durante el fin de semana, Esteban Villegas se puso el "traje de cantante" con el pretexto de un evento benéfico en San Juan del Río.

El propio Gobernador aseguró la semana pasada que su "otra pasión" (la cantada) no interfería con sus responsabilidades políticas, a pesar de las críticas en redes sociales que le exigían priorizar su labor como mandatario y la falta de transparencia para explicar cómo se está financiando su intensa promoción artística.

No conforme con eso, ayer volvió a insistir con llevarse el monumento a Francisco Villa -que se encuentra en el cruce del bulevar Francisco Villa y bulevar De la Juventud- a otro lugar, debido a que sigue encaprichado en poner un monumento gigante (y millonario) frente a la Central de Autobuses, como si en la entidad no hubiera otras necesidades más urgentes que una lata de aluminio de 30 metros.

Y, por si fuera poco, Esteban insiste en advertir a propios y extraños (en lo público y en lo privado) sobre sus proyectos personales a corto plazo, en donde adelanta que dejará la gubernatura por un tiempo para buscar una candidatura federal que le permita seguir en el mapa político electoral más allá del 2028. Y "ojito" con los que se porten mal durante su ausencia, pues ya saben que el "revire" será peor.

Queda claro que al mandatario estatal lo que menos le ocupa en la actualidad es lo que las cámaras empresariales han venido externando en los últimos meses, en donde evidencian que el cierre de año será uno de los más complicados de los últimos años, con una economía local debilitada y sin grandes proyectos en un futuro muy cercano.

Las promesas de inversiones y de infraestructura "para el futuro" cada vez tiene menos eco en la clase empresarial que, con incredulidad, escucha sus cifras y se molesta por los números carentes de sustento. Ayer hasta tuvo que anunciar que cada martes utilizará sus redes sociales para anunciar una bolsa de trabajo, como para tratar de maquillar las cifras de desempleo e informalidad que derrumban su narrativa oficial.

Se acerca diciembre y, con ello, el incremento de exigencias cíclicas de parte de diversos sectores públicos y privados para el pago de compromisos y deudas de fin de año, en donde ya se les ha advertido que difícilmente se les podrá cumplir a todos. Ojalá que el Gobernador también tuviera el capricho de cumplir sus promesas, así como sus "otras pasiones". Ojalá.

DESBANDADA EN MOVIMIENTO CIUDADANO

Comienza a llamar la atención lo que está pasando en Movimiento Ciudadano, específicamente con la dirigencia estatal de Omar Castañeda González, pues no cesa la fuga de militantes de su partido. Ayer, el Partido Verde Ecologista de México informó sobre once nuevas incorporaciones a su proyecto (y con la posibilidad de sumar otras seis en los próximos días), todos provenientes de MC, pues aseguran estar a disgusto con lo que está pasando en el partido naranja.

Y tampoco es que la dirigencia del Verde sea muy brillante, pero ellos saben que la alianza con Morena les da más posibilidades, aunque las inconformidades contra MC se centran en asegurar que el partido "fosfo" se está convirtiendo "en una empresa familiar".

Las nuevas incorporaciones al Verde abarcan excandidatos, regidores y coordinadores territoriales, todo con miras al 2027, que no están de acuerdo en cómo la dirigencia estatal ha sido omisa en las quejas contra algunos repudiados y que se están usando las candidaturas para el pago de favores personales. Habrá que ver qué opina Jorge Álvarez Máynez sobre lo que está sucediendo en Durango, pues mientras perfiles como Pancho Franco le suman adeptos en la capital, la dirigencia estatal se empeña en restárselos. Al tiempo.

NI TAN IRRELEVANTE, DICE

Tras la publicación de la columna "Los irrelevantes representantes federales de Durango", la diputada Patricia Flores Elizondo, también de Movimiento Ciudadano, envió una carta a la Dirección de El Siglo de Durango. En ella asegura que celebra que se evalúe a los representantes federales, pero que considera importante que los lectores "cuenten con todos los elementos para formarse su propia opinión", escribió.

Asegura haber presentado y suscrito, durante su segundo año de ejercicio legislativo, 56 iniciativas (nueve como autora principal) y cuatro proposiciones con punto de acuerdo, además de participar en 154 votaciones nominales y 29 intervenciones en el Pleno.

Entre las iniciativas que impulsó se encuentra el Protocolo Patricio, reformas en materia de extorsión y Ley General de Aguas, así como exigir una estrategia específica frente a la extorsión que padecen los productores agropecuarios de Durango y la Comarca Lagunera.

Pero la diputada también aseguró que lleva cero inasistencias injustificadas durante los dos periodos ordinarios y que, cuando ha cuestionado al Gobernador, ha sido por decisiones que deben explicarse, corregirse o rendir cuentas, pues considera que es parte de la responsabilidad de una diputada de oposición.

Celebramos que la diputada federal tome a bien la crítica que se le hace desde un medio de comunicación que, como ella dice, también tiene la obligación de cuestionar lo que dicen y hacen las autoridades. Como ella lo menciona, aquí no se les aplaude. Coincidimos en que, como ella concluya su carta, serán los ciudadanos los que juzguen su trabajo y su forma de comunicar, porque parte de la falta de información que ella misma asegura que existe sobre su trabajo, es también su responsabilidad. Saludos a la legisladora.

VERDADES Y RUMORES