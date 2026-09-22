Durango envejece y crece más rápido, ¿de cuánto es la población actualmente?

Durango alcanzó una población de 1.9 millones de habitantes en 2025, al tiempo que aceleró su ritmo de crecimiento demográfico, pero registró una población más envejecida, una menor fecundidad y hogares con menos integrantes, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La entidad contabilizó un millón 931 mil 226 habitantes en viviendas particulares, además de poco más de 12 mil personas que residían en viviendas colectivas.

¿Cuánto creció la población?

Entre 2020 y 2025, la población duranguense creció a una tasa promedio anual de 1.1 por ciento, por encima del 0.7 por ciento registrado durante el periodo 2015-2020 .

Sin embargo, el crecimiento poblacional estuvo acompañado por cambios en la estructura demográfica. La edad mediana pasó de 27 años en 2020 a 30 años en 2025, lo que refleja un incremento en la edad de la población.

También disminuyó la fecundidad. El promedio de hijas e hijos nacidos vivos por mujer de 12 años y más pasó de 2.3 a 2.1 en cinco años .

La composición por sexo se mantuvo con una mayoría femenina: 51.7 por ciento de la población son mujeres y 48.3 por ciento hombres.

Otro cambio se observa en los hogares. Durango contabilizó 564 mil 600 viviendas particulares habitadas y el promedio de ocupantes disminuyó de 3.7 personas por vivienda en 2020 a 3.4 en 2025.

En materia migratoria, 88.5 por ciento de la población nació en Durango, mientras que 10.7 por ciento nació en otra entidad y 0.6 por ciento en otro país.

Entre 2020 y 2025, un total de 24 mil 759 personas emigraron de Durango hacia el extranjero; de ellas, tres mil 150 regresaron posteriormente a residir en México.

Respecto a la población indígena, 2.5 por ciento de los habitantes de tres años y más habla alguna lengua indígena, equivalente a 46 mil 85 personas. Además, 6.4 por ciento de la población se considera indígena y 0.6 por ciento se identifica como afromexicana o afrodescendiente.