¿Durango es uno de los estados donde más se casan en México? Esto dice el INEGI

Contra la tendencia que se observa en algunas entidades del país, Durango se mantiene entre los estados de México con una de las tasas más altas de matrimonios, de acuerdo con las cifras más recientes publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La Estadística de Matrimonios (EMAT) 2024, cuyos resultados fueron publicados durante 2025, coloca a la entidad duranguense dentro de los primeros lugares nacionales en cuanto a matrimonios registrados por cada mil habitantes mayores de edad.

¿Qué lugar ocupa Durango en matrimonios?

De acuerdo con el INEGI, Durango registró una tasa de 6.8 matrimonios por cada mil habitantes de 18 años y más , cifra que lo coloca empatado con Guanajuato en el cuarto lugar nacional.

Solamente tres entidades presentaron una tasa superior: Quintana Roo encabezó el país con 7.7 matrimonios por cada mil habitantes, seguido de Sinaloa, con 7.1, y Campeche, con 7.0.

Después aparecen Durango y Guanajuato con 6.8, mientras que Chihuahua registró 6.6. Esto coloca a Durango también como una de las entidades del norte del país donde el matrimonio civil mantiene una mayor incidencia entre la población adulta.

¿Dónde se casan menos los mexicanos?

En contraste con lo registrado en Durango, algunas de las entidades más pobladas del país aparecen en la parte baja de la estadística.

Ciudad de México y Tlaxcala registraron las menores tasas del país, ambas con 3.4 matrimonios por cada mil habitantes mayores de edad. Posteriormente aparecen Puebla, con 3.6, e Hidalgo, con 3.8.

Los matrimonios disminuyeron a nivel nacional

Aunque Durango se encuentra entre los primeros lugares, el panorama general muestra una reducción en el número de enlaces matrimoniales.

Durante 2024 se registraron 486 mil 645 matrimonios en México, cantidad que significó una disminución de aproximadamente 3 por ciento respecto a 2023 , según los resultados presentados por el INEGI.

Asimismo, la edad promedio al momento de contraer matrimonio fue de 32.1 años entre las mujeres y 35 años entre los hombres.

Es importante señalar que la Estadística de Matrimonios del INEGI toma como referencia los matrimonios civiles registrados legalmente durante el periodo analizado, por lo que las cifras no representan otro tipo de uniones de pareja.

Así, los datos colocan a Durango dentro del grupo de entidades donde proporcionalmente más personas llegan al Registro Civil para contraer matrimonio, únicamente por debajo de Quintana Roo, Sinaloa y Campeche.