Durango espera lluvias este viernes; ¿en qué zonas? Esto dice el pronóstico de HOY 25 de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantienen constante vigilancia ante el desplazamiento del huracán Polo, pues por tercera vez se intensificó a categoría 5. Es por ello que para este viernes 25 de septiembre se esperan condiciones cambiantes en el clima.

Pronóstico general

Polo continuará desplazándose al suroeste de las costas de Jalisco, mantendrá condiciones favorables para lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco, Nayarit y Sinaloa, mientras que en Baja California Sur, Michoacán y Colima se pronostican lluvias puntuales fuertes. Además, se prevé oleaje elevado y rachas fuertes de viento en las costas de estos estados.

Mientras que el monzón mexicano y la inestabilidad atmosférica ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua, así como lluvias puntuales fuertes en Durango y Sonora.

En el sur y sureste del país también se esperan precipitaciones importantes. Los sistemas de baja presión y la inestabilidad atmosférica favorecerán lluvias puntuales intensas en Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco.

Asimismo, se pronostican lluvias puntuales muy fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Guerrero, Campeche y Quintana Roo; mientras que Nuevo León y Yucatán podrían registrar lluvias puntuales fuertes.

En el centro del país se prevén chubascos en Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Tlaxcala, Morelos, Estado de México y Ciudad de México, además de lluvias aisladas en Aguascalientes.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente vespertino caluroso en entidades del noroeste del país.

¿Cómo estará el clima en Durango?

Respecto al estado de Durango, el desplazamiento de Polo sí le afectará, por lo que la Conagua local prevé que este viernes se tengan condiciones de lluvia.

Esto se concentrará principalmente en la Sierra Occidental, donde se esperan lluvias ligeras a moderadas , mientras que en municipios del norte y centro-norte podrían registrarse lluvias ligeras y aisladas.

Para el mediodía, se espera un ambiente caluroso, con temperaturas máximas que podrían alcanzar entre 32 y 33 grados Celsius.