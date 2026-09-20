Durango con lluvias fuertes este domingo; ¿también en la capital? | Pronóstico 20 de septiembre

Este domingo 20 de septiembre, el territorio mexicano volverá a tener lluvias de consideración, además de altas temperaturas para varias entidades de la zona norte y el litoral del Pacífico mexicano, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Pronóstico general

Una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical, ubicada al sur de las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, favorecerá lluvias puntuales muy fuertes en zonas de estas entidades y Guerrero. Además, se espera oleaje de entre 1.5 y 2.5 metros de altura en las costas de dichos estados.

También, el monzón mexicano sobre el noroeste del país, canales de baja presión, la onda tropical número 40 sobre el sureste y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera generarán lluvias puntuales intensas en Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Asimismo, se pronostican chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, en regiones del norte , noroeste, centro y sureste de México, incluidos el Valle de México y la península de Yucatán.

Pese a este pronóstico, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del país , estados del litoral del Pacífico y la península de Yucatán. Las temperaturas máximas alcanzarán de 40 a 45 grados Celsius en el noreste de Baja California, Baja California Sur y el noroeste y sur de Sonora

¿Cómo estará el clima en Durango?

En cuanto al estado de Durango, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) local prevé precipitaciones moderadas a fuertes en la sierra occidental y municipios adyacentes, incluyendo la ciudad capital.

Además de lluvias ligeras y aisladas en municipios del noreste, oriente y sureste del estado , por lo que se mantendrán condiciones de precipitación en distintas regiones de la entidad.

Respecto a las las temperaturas, al mediodía el ambiente será caluroso, con temperaturas máximas de 31 a 32 grados.

Y a diferencia de otros días, para este domingo 20 de septiembre se esperan rachas máximas moderadas de 20 a 30 kilómetros por hora en distintas zonas.