Durango espera lluvias intensas este viernes; estos son los municipios en alerta

El pronóstico de lluvias se mantiene para este viernes en todo el estado; sin embargo, las precipitaciones más intensas se esperan en la zona serrana, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con el reporte del Departamento de Meteorología e Hidrología, desde Guanaceví hasta Mezquital podrían registrarse acumulados de hasta 60 milímetros , considerados lluvias muy fuertes.

Ante esta situación, se mantiene la alerta en toda esa región debido al riesgo de crecientes en arroyos y ríos, así como escurrimientos importantes en zonas bajas.

Para el resto del estado, incluida la ciudad de Durango, se pronostican lluvias ligeras a moderadas durante la tarde y noche de este viernes.

En la capital se espera una temperatura mínima de 16 grados centígrados por la mañana , una máxima de 30 grados por la tarde y alrededor de 18 grados durante la noche. Además, se prevé cielo parcialmente nublado y rachas de viento de hasta 30 kilómetros por hora.

Respecto a las temperaturas registradas la mañana del jueves, la más baja correspondió a La Rosilla, municipio de Guanaceví, con siete grados centígrados. También se reportaron 8.5 grados en San Bernardo; 11 grados en Súchil, Hidalgo y El Salto, cabecera municipal de Pueblo Nuevo.

La ciudad de Durango registró una temperatura mínima de 18 grados; Santiago Papasquiaro, 19; Cuencamé, 22; Indé y Lerdo, 23; y Tamazula, 25 grados.

En cuanto a las temperaturas máximas, Santiago Papasquiaro alcanzó los 39 grados centígrados; Lerdo, 36; Tamazula y Ocampo, 34; Cuencamé, 33; Súchil, 32; Hidalgo, Tepehuanes y Nuevo Ideal, 31.5; mientras que Canatlán y la ciudad de Durango registraron 30 grados.