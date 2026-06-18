Durango espera lluvias intensas este viernes; estos son los municipios en alerta
El pronóstico de lluvias se mantiene para este viernes en todo el estado; sin embargo, las precipitaciones más intensas se esperan en la zona serrana, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
De acuerdo con el reporte del Departamento de Meteorología e Hidrología, desde Guanaceví hasta Mezquital podrían registrarse acumulados de hasta 60 milímetros, considerados lluvias muy fuertes.
Ante esta situación, se mantiene la alerta en toda esa región debido al riesgo de crecientes en arroyos y ríos, así como escurrimientos importantes en zonas bajas.
Para el resto del estado, incluida la ciudad de Durango, se pronostican lluvias ligeras a moderadas durante la tarde y noche de este viernes.
En la capital se espera una temperatura mínima de 16 grados centígrados por la mañana, una máxima de 30 grados por la tarde y alrededor de 18 grados durante la noche. Además, se prevé cielo parcialmente nublado y rachas de viento de hasta 30 kilómetros por hora.
Respecto a las temperaturas registradas la mañana del jueves, la más baja correspondió a La Rosilla, municipio de Guanaceví, con siete grados centígrados. También se reportaron 8.5 grados en San Bernardo; 11 grados en Súchil, Hidalgo y El Salto, cabecera municipal de Pueblo Nuevo.
La ciudad de Durango registró una temperatura mínima de 18 grados; Santiago Papasquiaro, 19; Cuencamé, 22; Indé y Lerdo, 23; y Tamazula, 25 grados.
En cuanto a las temperaturas máximas, Santiago Papasquiaro alcanzó los 39 grados centígrados; Lerdo, 36; Tamazula y Ocampo, 34; Cuencamé, 33; Súchil, 32; Hidalgo, Tepehuanes y Nuevo Ideal, 31.5; mientras que Canatlán y la ciudad de Durango registraron 30 grados.