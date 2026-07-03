Durango espera lluvias moderadas el fin de semana; ¿en qué zonas? Esto dice Conagua

Las precipitaciones continúan presentándose en el estado de Durango, dejando varias zonas afectadas, el nuevo pronóstico local indica que para este fin de semana no será la excepción, específicamene durante el sábado 4 de julio.

De acuerdo al informe que emitió la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se tendrán lluvias moderadas en gran parte de la zona serrana del estado, mientras que para el resto del territorio se pronostican precipitaciones ligeras y aisladas.

En la ciudad de Durango, la probabilidad de lluvia es mínima y, en caso de presentarse, sería después de las seis de la tarde. Aun así, el cielo permanecerá mayormente nublado durante buena parte del día.

La temperatura mínima prevista para la capital es de 15 grados centígrados; la máxima alcanzará los 31 grados y por la noche se espera una temperatura cercana a los 20 grados. Además, se pronostican rachas de viento de hasta 35 kilómetros por hora.

Durante la mañana del viernes, la temperatura más baja del estado se registró en San Bernardo, con 6.5 grados, seguida de La Rosilla, en el municipio de Guanaceví, con 7.5 grados. En Hidalgo el termómetro descendió a 10 grados y en la ciudad de Durango la mínima fue de 14.5 grados.

En los municipios de Vicente Guerrero, Tepehuanes y Poanas se reportaron 15 grados; en Santiago Papasquiaro, 16; en Indé, 20; en Lerdo, 21; en Cuencamé, 22; en Topia, 23, y en Tamazula, 24 grados.