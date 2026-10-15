Durango espera lluvias muy intensas HOY jueves 15 de octubre: ¿en qué zonas del estado?

Continúa el avance del frente frío 2 sobre el norte del país, que comenzará a generar lluvias muy fuertes en algunos estados de la zona. Ante estas condiciones, ¿cómo será el clima en Durango este jueves 15 de octubre?

Pronóstico general

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó en su pronóstico de este jueves 15 de octubre que el frente frío 2 recorrerá el norte del país, en interacción con una vaguada en altura y una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera. Estos sistemas ocasionará lluvias puntuales intensas en Chihuahua y Coahuila, además de fuertes rachas de viento y posibles torbellinos en algunas zonas de ambos estados.

Asimismo, se prevé que una masa de aire polar refuerce al sistema frontal, lo que provocará un descenso en las temperaturas y vientos con rachas de hasta 100 kilómetros por hora en zonas de Sonora, Chihuahua y Coahuila.

Por otra parte, un canal de baja presión al oeste de la península de Yucatán, en combinación con una circulación ciclónica en altura sobre el golfo de México e inestabilidad atmosférica, favorecerá lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas y Quintana Roo, así como precipitaciones fuertes en Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Mientras tanto, la amplia circulación del huracán “Trudy”, ubicado al sur de las costas de Guerrero, incrementará la probabilidad de lluvias intensas en Oaxaca y muy fuertes en Guerrero. También se espera oleaje de entre 2 y 3 metros de altura en las costas de ambas entidades.

Además, un canal de baja presión sobre el occidente y centro del país, junto con la inestabilidad atmosférica y la entrada de humedad del océano Pacífico, generará lluvias puntuales intensas en Durango, así como precipitaciones muy fuertes en Nayarit, Jalisco y Michoacán.

Clima en el estado de Durango

El reporte del SMN para este jueves indica que Durango registrará un ambiente fresco a frío durante las primeras horas del día, principalmente en la zona serrana, donde se registrarían temperaturas mínima de entre 0 y 5 grados centígrados.

Para el transcurso del día, se pronostica cielo de medio nublado a nublado, con probabilidad de lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en el norte del estado.

Por la tarde, se prevé un ambiente cálido a caluroso, con temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados centígrados en las regiones norte, este y oeste de la entidad.

En cuanto al viento, se esperan corrientes de dirección variable de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en algunas zonas del estado.

¿Cómo será el clima en la ciudad de Durango?

El más reciente reporte del SMN indica que este jueves la ciudad de Durango amanecería con una temperatura mínima que rondaría entre los 12 y los 14 grados centígrados, y que a lo largo del día subiría hasta alcanzar una máxima de hasta 27 grados, alrededor de las 15:00 horas.

Se espera que el cielo se mantenga despejado hasta alrededor de las 13:00 horas, para después pasar a ser nublado cerca de las 14:00 horas con probabilidad de lluvias a partir de ese momento y hasta las 16:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que tenga velocidad de 5 a 10 km/h, con ráfagas que alcanzarían hasta 20 km/h.