Durango con lluvias y viento HOY 16 de septiembre; ¿cómo será el clima en la capital? | Pronóstico

Un nuevo pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este miércoles 16 de septiembre prevé condiciones climáticas cambiantes para la mayor parte del territorio mexicano, especialmente por lluvias y chubascos. ¿Cómo será para Durango?

Pronóstico general

De acuerdo al informe, el monzón mexicano, acompañado de inestabilidad atmosférica, ocasionará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, con descargas eléctricas y rachas de viento, en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Además, una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico ingresará a Sonora y, aunque se debilitará gradualmente, favorecerá lluvias fuertes a muy fuertes en la entidad.

También, canales de baja presión y una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera generarán lluvias de fuertes a muy fuertes en el occidente y sur de México.

Por otro lado, una masa de aire frío avanzará sobre el golfo de México y, en interacción con otros sistemas, propiciará lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán. Este sistema también favorecerá un refrescamiento de las temperaturas en zonas del norte, oriente y centro del territorio nacional.

El SMN señaló que continuará la onda de calor en el oeste de Durango y el centro y sur de Sinaloa, mientras que finalizará en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

¿Cómo será el clima para Durango?

En cuanto al estado de Durango, para este miércoles se prevén lluvias ligeras a moderadas en la sierra occidental y municipios adyacentes , mientras que en otras zonas del estado se mantendrán condiciones más estables.

Según la Comisión Nacional del Agua (Conagua) local, durante las primeras horas del día se tuvieron temperaturas frescas de entre 14 y 15 grados Celsius, pero esto cambiará conforme avancen las horas y para el mediodía el ambiente será caluroso, con temperaturas máximas de 30 a 31 grados.

También el viento estará presente este día, por lo que se esperan rachas moderadas de 20 a 30 kilómetros por hora en distintas regiones de la entidad.