¿Durango está en la lista? Los 5 estados de México donde la gente se considera más floja

La percepción que tienen los mexicanos sobre sus propias costumbres y comportamientos ha quedado reflejada en un nuevo estudio nacional, el cual reveló cuáles son las entidades donde un mayor porcentaje de habitantes se considera a sí mismo como “flojo”.

Se trata del Ranking del Carácter Mexicano 2026, elaborado por las firmas TResearch y Consulta Mitofsky, que recopiló las respuestas de miles de ciudadanos para conocer cómo describen su personalidad y determinados hábitos cotidianos.

¿Cuáles son los cinco estados donde más personas se consideran flojas?

De acuerdo con los resultados publicados en octubre de 2026, Zacatecas encabeza la clasificación nacional, pues el 18 por ciento de sus participantes reconoció considerarse mucho o algo flojo.

La entidad supera por ocho puntos porcentuales el promedio nacional, establecido en 10 por ciento, lo que la coloca por encima del resto de los estados incluidos en el ejercicio.

Los cinco estados con los porcentajes más elevados fueron:

Zacatecas: 18 por ciento.

Guanajuato: 16 por ciento.

Yucatán: 16 por ciento.

Oaxaca: 15 por ciento.

Sonora: 14 por ciento.

No obstante, estos resultados no deben interpretarse como una clasificación del desempeño económico de sus habitantes, debido a que las respuestas corresponden a opiniones personales y no a indicadores de actividad laboral.

¿Durango aparece entre los estados más flojos de México?

Contrario a lo que algunos podrían imaginar, Durango no figura entre los cinco estados con mayor porcentaje de personas que se consideran flojas. De hecho, aparece entre las entidades con los niveles más bajos de esta percepción.

Según el estudio, únicamente el cinco por ciento de los participantes duranguenses manifestó considerarse mucho o algo flojo , colocándose cinco puntos porcentuales por debajo de la media nacional.

Con este resultado, Durango comparte uno de los porcentajes más bajos con Baja California Sur y Guerrero, mientras que solamente Colima, con cuatro por ciento, y Chiapas, con tres por ciento, registraron cifras inferiores.

¿Cómo se realizó el estudio?

La investigación reunió un total de 14 mil 760 entrevistas válidas entre participantes de las 32 entidades federativas de México, mediante un ejercicio de consulta desarrollado entre abril y octubre de 2026.

La pregunta utilizada para obtener los resultados fue: “¿Qué tan flojo se considera usted?”, y las personas podían elegir entre las respuestas mucho, algo, poco o nada.

Finalmente, las firmas responsables precisaron que se trata de un ejercicio de autopercepción, por lo que sus conclusiones deben interpretarse como una aproximación a la manera en que los mexicanos describen su propio carácter, sin establecer juicios definitivos sobre sus hábitos, esfuerzo o productividad.