Durango Fashion Week anuncia su sexta edición con participación de diseñadores nacionales e internacionales

Los próximos 24 y 25 de octubre, Durango se convertirá nuevamente en el epicentro del diseño, la cultura y la industria creativa con la llegada de la sexta edición del Durango Fashion Week (DFW), teniendo como escenario las instalaciones de Hacienda Mayor.

Bajo la dirección ejecutiva de Grecia Reyes Santander, Jack Ramos y Mich Roman, la plataforma se consolida como un espacio clave para el impulso de marcas de autor, el fortalecimiento del talento local e internacional y la generación de alianzas estratégicas para la moda contemporánea.

UNA PASARELA DE TALENTO LOCAL E INTERNACIONAL

Esta sexta entrega volverá a contar, por cuarta ocasión, con la presencia de la reconocida diseñadora española Ágatha Ruiz de la Prada, como madrina honoraria, junto a creadores que representan diversas propuestas, identidades y expresiones contemporáneas de la moda.

Entre los diseñadores y firmas participantes destacan:

Ágatha Ruiz de la Prada

Víctor & Jesse

Aline Moreno

Marco Vargas y Claudia Castilla (Marco Vargas Tuxedo)

Natalia del Campo (Del Campo / The MX Hub)

Carlos Vázquez (Kalichi)

Paulina Galaviz (Archivo Índigo)

Sualy Jiménez (Sualy Ferro)

Diana Castro (La Patronista D.C.)

Melina Guzmán (Diseños MG)

Hasebie Veliz Ruiz (Has Ruvel)

Ganitzia Vargas (GVXO)

Ana Gabriela Manjarrez (Manjarrez)

Porte Casual & Porte Kids

Andre Carmona (Crystal Night)

La oferta en pasarela abarcará desde colecciones experimentales de autor hasta propuestas centradas en la elegancia, la innovación y la identidad cultural.

MASAD ALTAMIMI, INVITADO ESPECIAL

Uno de los momentos más esperados de la jornada será la participación especial del empresario e influencer de origen árabe Masad Altamimi, conocido por su presencia en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México.

Altamimi participará en la pasarela del sábado 24 de octubre luciendo creaciones de Marco Vargas Tuxedo, firma dirigida por Marco Vargas y Claudia Castilla, aportando una conexión entre la moda, el entretenimiento y nuevas audiencias.

El empresario e influencer Masad Altamimi, participará en la pasarela del sábado luciendo creaciones de la firma Marco Vargas Tuxedo.

CONEXIÓN INTERNACIONAL Y TURISMO CREATIVO

A lo largo de sus seis ediciones, el Durango Fashion Week ha extendido su red de alianzas con plataformas e instituciones internacionales de prestigio como: FDLA en New York Fashion Week, Andes Fashion Week en Chile, Aruba Fashion Week, Washington DC Fashion Week, Tijuana Fashion Show, Naples Swim Week, Paradise Fashion Week, Tlaquepaque Fashion Show, Flip Flop College, EmergeRD, Cedim School of Design, MTS Fashion Week y Fashion Freak Fest, entre otras iniciativas.

Durante el evento, los asistentes podrán recorrer el showroom interactivo y conocer las colecciones de las marcas participantes.

Además de las pasarelas, los asistentes podrán disfrutar de música en vivo, experiencias de hospitalidad y un showroom interactivo para conocer de cerca las colecciones y adquirir piezas directamente de sus creadores, posicionando a Durango como un destino referente para el turismo creativo.

DATOS CLAVE

-Evento: Durango Fashion Week (Sexta Edición).

-Fechas: 24 y 25 de octubre de 2026.

-Sede: Hacienda Mayor, Durango, Dgo.

-Dirección ejecutiva: Grecia Reyes Santander, Jack Ramos y Mich Roman.

-Boletos: Disponibles a través del sistema Newticket.

-Redes sociales: Instagram @durangofashionweek.