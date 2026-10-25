Durango Fashion Week consolida a la entidad como epicentro de la moda

Con el majestuoso escenario de Hacienda Mayor como epicentro de la cultura, la industria creativa y la moda contemporánea, se llevó a cabo con gran éxito la 6ta edición del Durango Fashion Week.

MADRINA DE LUJO

Bajo la dirección ejecutiva de Grecia Reyes Santander, Jack Ramos y Mich Roman, esta fiesta del diseño contó con un respaldo de lujo internacional: la célebre diseñadora española Ágatha Ruiz de la Prada, quien engalanó el encuentro en calidad de madrina honoraria.Sin duda, uno de los momentos estelares y más aclamados de la jornada llegó con la participación especial de Masad Altamimi, reconocido empresario, influencer de origen árabe y exintegrante de La Casa de los Famosos México. Altamimi se adueñó de la pasarela al lucir finas piezas de Marco Vargas Tuxedo, firma liderada por la dupla de Marco Vargas & Claudia Castilla, logrando conectar con éxito el universo del entretenimiento y la alta costura con audiencias más jóvenes.

Durango Fashion Week

VANGUARDIA, ARTESANÍA Y NARRATIVA TEXTIL

A la par de esta gran presentación, la pasarela de Hacienda Mayor cobró vida durante la jornada del sábado con propuestas llenas de identidad. La creativa Sualy Jiménez, al frente de la firma Sualy Ferro, sorprendió al conectar la moda y la naturaleza mediante ricas texturas y delicados procesos artesanales. Por su parte, Diana Castro, con La Patronista D.C., cautivó al público gracias a un impecable patronaje de toque gótico y una sensibilidad moderna que parecía contar historias en cada prenda.

Durango Fashion Week

La riqueza cultural de nuestro país también tuvo un papel protagónico de la mano de Melina Guzmán (Diseños MG), quien fusionó tradición y sofisticación en una elegante colección inspirada en las raíces mexicanas. La moda infantil se hizo presente a través de Porte Casual y su propuesta Otoño-Invierno, mientras que Hasebie Veliz Ruiz (Has Ruvel) apostó por una identidad alternativa y sofisticada que equilibró el concepto narrativo con la funcionalidad textil.

Durango Fashion Week

TALENTO NACIONAL Y PRESERVACIÓN DEL TIEMPO

El talento nacional brilló además con la participación de Carlos Vázquez (Kalichi) y Paulina Galaviz (Archivo Índigo), esta última destacando por un enfoque poético centrado en el paso del tiempo, la memoria y la preservación de los recuerdos a través de las prendas de vestir.

Para cerrar con broche de oro, los asistentes disfrutaron de un ambiente festivo con música en vivo y un showroom interactivo, donde pudieron apreciar de cerca los detalles de cada colección, conversar con los creativos y adquirir las piezas directamente de sus diseñadores.