Durango firma jornada histórica en pelota purépecha durante el Encuentro Nacional Indígena

La representación de Durango en pelota purépecha registró una jornada histórica en el Encuentro Nacional Deportivo Indígena 2026, en Palenque, Chiapas, al conseguir sus primeros triunfos en este certamen tras superar a los equipos de Morelos en ambas ramas.

Arrancan con victoria

En la categoría femenil, el conjunto duranguense se adjudicó la victoria por invasión de territorio, luego de finalizar empatados 1-1. Conforme al reglamento de la disciplina, el resultado favoreció a Durango al quedar la pelota dentro de la zona rival al término del partido.

El plantel femenil compitió con Marlen Elizabeth González Estala, Fernanda Leticia Ávalos Salazar, Karina Pérez Piedra, Paloma Jocelin De Santiago Flores y Alma Eugenia Arreola Flores, bajo la dirección técnica de Juan Pablo Flores Rodríguez.

Sellan una jornada triunfal

En la rama varonil, el equipo de Durango selló la doble jornada victoriosa tras imponerse con marcador de 4-1 sobre la escuadra de Morelos, mostrando contundencia ofensiva durante las acciones disputadas en suelo chiapaneco.

El cuadro varonil estuvo integrado por Gibrán Yahir González Estala, Francisco Alvarado García, Alexis Oswaldo Martínez Hernández, Héctor Alonso González Puga, Atzin Adriel Herrera Escobedo y Miguel Nevárez Leyva.

La escuadra varonil contó con la guía estratégica del entrenador Gerardo de Jesús González Estala, completando un desempeño inédito para la entidad en la especialidad tradicional dentro de la justa nacional.