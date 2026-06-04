Durango ha reportado 430 casos de sarampión; brote entra en fase de estabilización

En el estado de Durango ya suman 430 casos positivos de sarampión, con la mayoría de contagios en Mezquital, localidad donde se han aplicado más de 26 mil vacunas y en la que, de acuerdo con las autoridades, se ha logrado controlar la propagación del virus.

Citlali Solís Campos, directora de Salud Pública de la Secretaría de Salud, informó que se intensificó la campaña de inoculación en la región para contener el brote, logrando proteger a más de 26 mil habitantes.

"Es un gran esfuerzo realizado por el personal de la Jurisdicción Sanitaria Número Uno. Al parecer, hemos entrado ya en una meseta de contagios, pues ya no aparecen con la misma frecuencia que antes", detalló Solís Campos.

Actualmente, el reporte epidemiológico muestra un incremento de 12 nuevos contagios respecto al último corte del 29 de mayo.

Del total de 430 casos positivos, el municipio de Mezquital concentra 219 (el 50.9 por ciento), seguido por la capital, Durango, con 171 contagios (39.3 por ciento). Ambas demarcaciones suman el 90.2 por ciento de la incidencia estatal.

Por otra parte, otros registran el resto de los casos positivos, manteniéndose sin variaciones en sus cifras desde hace más de un mes.