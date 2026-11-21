Los vehículos sin placas oficiales o con identificaciones que no permiten reconocerlos plenamente representan un riesgo de seguridad, pues pueden ser utilizados para cometer delitos o involucrarse en accidentes sin que sea posible identificar fácilmente a sus propietarios. Por ello, se inició un registro de seguridad que también se aplicará de manera itinerante en los municipios y contempla tanto unidades de procedencia extranjera como mexicanas.

El secretario de Seguridad Pública estatal, Oscar Galván Villarreal, explicó que el objetivo es contar con un padrón que permita identificar los vehículos que circulan sin placas y verificar que no tengan reporte de robo. Aclaró que el procedimiento no representa una nacionalización de los automóviles, sino una medida de identificación y seguridad.

El funcionario señaló que una unidad sin identificación adecuada puede ser abandonada después de un accidente o utilizada en algún hecho ilícito, sin que las autoridades puedan establecer con facilidad quién es responsable. También advirtió que existen vehículos cuyas placas son antiguas y ya no corresponden a sus propietarios actuales, situación que puede generar problemas cuando se comete algún delito.

Precisó que el registro comenzó en la capital duranguense, donde se habían incorporado alrededor de 200 vehículos durante los primeros días. Pero la intención es extender los módulos a otros municipios conforme se reciban solicitudes y se organicen las jornadas itinerantes. Galván Villarreal estimó que se dará un plazo aproximado de un mes a mes y medio para que los propietarios realicen el trámite.

Los costos que refirió el funcionario son de mil 900 pesos para automóviles modelo 2019 en adelante y mil 200 pesos para los de 2018 y anteriores. En el caso de las motocicletas, las tarifas serán de 900 y 500 pesos, respectivamente, además de 300 pesos por la revisión.

El Secretario precisó que la verificación contempla consultas en distintas plataformas para descartar que las unidades cuenten con reporte de robo. Respecto a los distintivos de organizaciones de protección patrimonial, indicó que los ciudadanos pueden conservarlos, pero deberán colocar en el espacio correspondiente la identificación expedida por la Secretaría, que cuenta con tecnología para facilitar el reconocimiento de los vehículos en los sistemas de seguridad estatales y municipales.