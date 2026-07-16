Durango lanzará una app gratuita para saber cuándo pasará el camión de la basura

En el municipio de Durango se anunció que próximamente entrará en operación una aplicación gratuita que mostrará, en tiempo real, la ubicación del camión recolector de basura, con el objetivo de evitar que las personas saquen las bolsas con demasiada anticipación o que se les pase el horario de recolección.

De acuerdo con el director de Servicios Públicos Municipales, Felipe de Jesús Cortez Aragón, la aplicación enviará una notificación al usuario cuando el camión se encuentre cerca de su domicilio, para que pueda sacar la basura en el momento oportuno.

"La bajas, pones la ubicación de tu casa y, cuando vaya a pasar el camión de la basura, va a sonar una campana", explicó.

Señaló que se trata de una herramienta que será utilizada por primera vez en la ciudad y que facilitará a las familias organizarse para sacar sus residuos.

Indicó que la aplicación representa un avance en materia de limpieza urbana, ya que permitirá monitorear en tiempo real los camiones de la empresa Red Ambiental, encargada de la recolección de residuos domésticos en la ciudad.

Una de las principales recomendaciones de las autoridades es evitar sacar la basura con mucho tiempo de anticipación, para impedir que los residuos se dispersen por el viento, sean dañados por animales o sean regados por personas dedicadas a la pepena.

En ocasiones sacar la basura mucho antes provoca que quede tirada en la calle, y así no hay manera de que el personal de los camiones recolectores se la pueda llevar.