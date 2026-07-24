Durango, libre de 'diarrea explosiva'; señalan que no hay casos confirmados ni sospechosos

En Durango, a la fecha no hay registro de casos confirmados ni sospechosos de ciclosporiasis o "diarrea explosiva", sin embargo, las autoridades de salud hacen un llamado a reforzar las medidas de higiene y sanidad antes de consumir alimentos.

Los primeros casos y el incremento de contagios registrados en Estados Unidos activaron la alerta sanitaria en México, por lo que a nivel nacional se han implementado diversas medidas de prevención.

LLAMAN A PREVENIR

En Durango se exhorta a la población a mantener las medidas de higiene necesarias. En caso de existir alguna sospecha, se cuenta con un protocolo en la Secretaría de Salud para detectar el parásito y confirmar o descartar que se trate de ciclosporiasis.

Las autoridades también advirtieron que no toda enfermedad diarreica corresponde a ciclosporiasis, ya que esta infección es causada por un parásito específico. Por ello, no toda persona con diarrea significa que haya adquirido esta enfermedad. Entre los síntomas se encuentran dolor abdominal, náuseas, deshidratación y malestar general.

¿QUÉ ES LA CYCLOSPORIASIS?

Karina Acosta, subdirectora de Epidemiología y Medicina Preventiva de la Secretaría de Salud, detalló que la ciclosporiasis es una enfermedad causada por el parásito Cyclospora, el cual provoca diarrea y se transmite a través del consumo de alimentos o agua contaminados.

Explicó que, cuando una persona presenta una enfermedad diarreica, el personal de salud investiga dónde ha estado, qué alimentos ha consumido y si ha tenido contacto con personas con síntomas similares, entre otros aspectos.

RECOMENDACIONES

Entre las recomendaciones se encuentra lavar adecuadamente los alimentos, evitar consumir productos crudos y no comer en establecimientos que no cuenten con las condiciones sanitarias o las verificaciones correspondientes.

El agua destinada al consumo debe ser hervida o embotellada. Además, las verduras deben lavarse para retirar la tierra y posteriormente desinfectarse con productos adecuados, ya que el parásito puede encontrarse en los residuos de tierra adheridos a los alimentos.

Se enfatizó que el contagio no ocurre de persona a persona, sino únicamente por el consumo de agua o alimentos contaminados. Entre las medidas preventivas también se incluye el lavado frecuente de manos, especialmente antes de comer y después de ir al baño.

"Este parásito se elimina a través de las heces; por ello, el consumo de agua que no esté bien desinfectada o de alimentos que no hayan sido correctamente lavados y desinfectados puede convertirse en una fuente de contagio", explicó la subdirectora.

Durango, libre de casos y sospechosos

Reiteró que en Durango no hay sospechas de casos, pero solicita a la población mantenerse alerta ante cualquier síntoma gastrointestinal y acudir de inmediato a una unidad médica.

El periodo de incubación de la enfermedad puede ir de dos a 21 días después del consumo de agua o alimentos contaminados.

Asimismo, recomendó que las personas que hayan viajado recientemente a Estados Unidos o a otros lugares donde ya se han registrado casos permanezcan atentas a la aparición de cualquier síntoma.