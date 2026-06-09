Durango lleva 5 meses de crecimiento en empleo formal y rompe nuevo récord ante el IMSS

Durango acumuló cinco meses consecutivos con crecimiento en el empleo formal, una situación que no ocurría desde 2018. Además, por tercera ocasión consecutiva rompió el récord histórico de trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Mientras que a nivel nacional las estadísticas del IMSS reportaron una pérdida cercana a los 30 mil empleos durante mayo, en Durango la tendencia se mantuvo positiva.

De acuerdo con los registros del instituto, durante mayo se dieron de alta 928 empleos formales en la entidad. Aunque se trata del mes con el menor número de nuevos registros en lo que va del año, el saldo continúa siendo favorable.

Con esta cifra, Durango acumula nueve mil 377 nuevos empleos formales durante 2026 , lo que representa un promedio mensual de mil 875 plazas registradas ante el Seguro Social.

Al mismo tiempo, la entidad volvió a establecer un máximo histórico en el número de trabajadores afiliados al IMSS. El primer récord se rompió en marzo, cuando se alcanzaron 263 mil 599 empleos formales, superando la marca de 262 mil 234 que permanecía vigente desde noviembre de 2022.

Un mes después, en abril, el registro aumentó a 265 mil 740 empleos; sin embargo, esa cifra solo se mantuvo durante unas semanas, ya que al cierre de mayo el número de trabajadores asegurados ascendió a 266 mil 668, estableciendo un nuevo récord estatal.

Durango no registraba un comportamiento positivo durante los primeros cinco meses del año desde 2018, cuando en ese mismo periodo se habían acumulado 10 mil 303 empleos formales.

Al concluir 2018, y descontando la pérdida habitual de entre cuatro y cinco mil empleos que suele presentarse en diciembre, la entidad cerró con un saldo positivo de cinco mil 835 plazas. Aunque fue una cifra favorable, todavía quedó lejos de los aproximadamente 12 mil empleos anuales que requiere el estado para atender la demanda laboral.