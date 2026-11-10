Durango logra 23 medallas en el torneo nacional de boxeo Fuego en los Señoríos en Tlaxcala

La cosecha de resultados para el boxeo duranguense continúa creciendo. Durante las últimas semanas, peleadores de distintos gimnasios de la entidad destacaron en escenarios nacionales celebrados en Tlaxcala y Baja California, donde regresaron a casa con un importante botín de medallas y cinturones tras enfrentar a exponentes de diversas partes del país.

En Apizaco, Tlaxcala, se desarrolló el torneo nacional Fuego en los Señoríos, competencia en la que participaron 32 duranguenses y que dejó saldo de 23 preseas para la delegación. El equipo consiguió cinco medallas de oro, nueve de plata y nueve de bronce, confirmando el buen momento que atraviesa el pugilismo local en categorías juveniles y amateur.

Alcanzaron la cima

Los campeones que subieron a lo más alto del podio fueron Dayra Muñoz, Kimberly Lara, Cinthia Rentería, Juan Carlos Morales y Hugo Barrón, quienes cerraron una actuación destacada para la representación duranguense en territorio tlaxcalteca.

A ellos se sumaron los subcampeonatos obtenidos por Violeta Castorena, Matiana Galindo, Fernando Rincón, Óscar Romero, Mario Torres, Saúl Guerrero, Xavier Casas, José Saucedo y Sebastián Quiñones. Por su parte, Néstor Flores, Antonio Barraza, Ángel Zamora, Ryan Ortíz, Johan Torres, Dayron Martínez, Zoé Moreno, Nahomi Graciano y Fernando Pérez completaron la cosecha con medallas de bronce.

Destacaron en otras actividades

Antes de esa participación, varios representantes de Durango también brillaron en Mexicali durante el torneo Guerra en la Frontera, donde conquistaron seis cinturones de campeón. Athena Soto se proclamó monarca en los 40 kilogramos Sub-13, mientras que Hannah Nicole Rivera e Iván Perales Franco hicieron lo propio en las divisiones de 44 y 34 kilogramos, respectivamente.

La lista de campeones se completó con Pamela Segura, ganadora del título Sub-17 en los 66 kilogramos, además de Michel Martínez y Adriel Trejo, quienes conquistaron las divisiones de 51 y 70 kilogramos en la categoría Sub-19. Con estos resultados, los pugilistas duranguenses continúan consolidando una presencia constante en los principales torneos nacionales del calendario amateur.