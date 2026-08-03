Durango mantiene baja incidencia de homicidios; registró 108 víctimas durante 2025

Durango cerró el 2025 con un total de 108 defunciones por presunto homicidio, dos casos menos que en 2024, lo que permitió mantener una de las tasas de homicidios más bajas del país, de acuerdo con los resultados preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Los datos del organismo indican que la entidad registró una tasa de seis homicidios por cada 100 mil habitantes, la misma que el año anterior al 2025 y muy por debajo de la media nacional, que se ubicó en 21.4 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Las estadísticas muestran que Durango mantiene una tendencia descendente en este indicador desde hace más de una década.

Mientras que en 2012 se contabilizaron 822 homicidios, para 2025 la cifra preliminar se redujo a 108, lo que representa una disminución superior al 86 por ciento en ese periodo.

A nivel nacional, el INEGI reportó 27 mil 989 presuntos homicidios durante 2025, cifra inferior a la registrada en 2024. La tasa nacional pasó de 25.8 a 21.4 homicidios por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con los resultados preliminares.

El informe también revela que la violencia homicida continúa afectando principalmente a los hombres.

La tasa masculina fue de 38.4 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que entre las mujeres fue de 4.7 por cada 100 mil, ambas menores a las observadas un año antes.

En cuanto a los mecanismos utilizados para cometer los homicidios en el país, las armas de fuego concentraron el 70.8 por ciento de los casos, seguidas por las armas u objetos punzocortantes, con el 9.4 por ciento.

El INEGI precisó que estas cifras corresponden a presuntos homicidios derivados de las Estadísticas de Defunciones Registradas y tienen fines exclusivamente estadísticos, por lo que no sustituyen las investigaciones ni las clasificaciones jurídicas que realizan las autoridades de procuración de justicia.