Durango no descarta posibilidad de acceder a más deuda

El titular de la Secretaria de Finanzas y Administración del Estado, Franklin Corlay Aguilar, informó que Durango tiene en estos momentos una calificación positiva y que no se descarta la posibilidad de que se pudiera acceder a más deuda.

“Nosotros afortunadamente seguimos manteniendo una triple A positiva en el caso de la deuda de largo plazo y si mal lo recuerdo ya traemos triple B positiva también en el caso de las de corto plazo. A nivel nacional sí se tiene un problema porque tienen vencimientos anticipados de Pemex”.

“Recuerden que Pemex en algún momento como una empresa productiva del Estado tenía total autonomía financiera, pero en el ánimo de rescatar en la administración anterior del Gobierno Federal a Pemex se hicieron compromisos en donde se hace un esquema de garantías soberanas. Por eso los vencimientos anticipados; si se dan cuenta el año pasado el Gobierno Federal refinanció deuda. De hecho, este año se va a volver a refinanciar deuda o me parece que ya se refinanció en el mes pasado”, dijo.

En este contexto, expuso que inclusive se contempla un esquema para las entidades. “Incluso se está explorando en el caso de los estados y lo que tiene que ver con participaciones, recuerden que hay un mecanismo que se llama FEIEF (Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas). Ese FEIEF es precisamente para la caída de participaciones. Hoy está explorando la Secretaría de Hacienda potenciar ese tipo de fondos. ¿Qué significa potenciar? Pedir un préstamo, es lo que significa para el Gobierno Federal”, indicó.

En tal sentido, reconoció que Durango estaría interesado en este esquema. “Si se logra esa potenciación, pues claro que nosotros pretendemos ser beneficiarios de esa potenciación, pero habrá que determinar primero cuál es la autorización que hará en su momento la Secretaría de Hacienda”, indicó.