Durango estuvo presente en el XI Encuentro Nacional de Danza 2026 organizado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Danza, con la participación del Mtro. Juan Valdez, director del Centro Estatal del Conocimiento y las Artes.

Durante una semana de actividades, realizadas en el Centro Cultural Mexiquense, se reunieron más de 600 participantes, entre enlaces de cultura y danza de las entidades del país, así como jóvenes bailarines que formaron parte del programa Jóvenes al Encuentro.

Este espacio permitió el diálogo, el intercambio de experiencias y la reflexión en torno al fortalecimiento de la comunidad dancística y la diversidad cultural de México.

Como parte del encuentro, el Dr. Alonso Alarcón Múgica, coordinador nacional de Danza del INBAL, presentó los resultados y las líneas de trabajo de la Coordinación Nacional de Danza.

Durango próximamente contará con un Diplomado en Danza Folklórica Mexicana avalado por el INBAL, una oportunidad de formación que contribuirá a la capacitación y profesionalización de bailarines, docentes y creadores, así como al fortalecimiento de la actividad dancística en la entidad.