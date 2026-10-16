Durango podría registrar primeras heladas este fin de semana: pronóstico del sábado 17 de octubre

La llegada del frente frío provocará un descenso de las temperaturas durante este fin de semana en Durango, donde podrían registrarse las primeras heladas de la temporada. Desde la tarde del viernes comenzó a sentirse la reducción térmica, por lo que se recomienda sacar las chamarras.

El reporte climatológico señala que el descenso se reflejará tanto en las temperaturas mínimas como en las máximas y nocturnas en todo el territorio estatal.

Durante la mañana del viernes se registraron temperaturas de tres grados centígrados en San Bernardo; cuatro en La Rosilla, municipio de Guanaceví; 6.5 en Hidalgo, y nueve en Ocampo y El Salto, cabecera municipal de Pueblo Nuevo.

En otros municipios, el termómetro marcó 11 grados centígrados en Vicente Guerrero; 14 en Poanas, Canatlán y Durango; 16 en Santiago Papasquiaro y Guadalupe Victoria; 17 en Lerdo; 18 en Indé; 20 en Cuencamé, y 21 en Topia y Tamazula.

En cuanto a las lluvias, las precipitaciones registradas durante las últimas horas se concentraron principalmente en el norte del estado y la zona serrana del noroeste, con afectaciones favorables para municipios como Ocampo, Hidalgo, Indé, San Bernardo, Guanaceví, Topia, Tamazula y Santiago Papasquiaro.

Pronóstico para la ciudad de Durango, sábado 17 de octubre