Durango prevé lluvias este jueves; ¿en qué zonas? Esto dice el pronóstico de HOY 8 de octubre

México continuará presentando cambios constantes en el clima este jueves 8 de octubre, en donde los sistemas tropicales Isaias y Simo favorecerán lluvias de diversa intensidad en gran parte del territorio, así como precipitaciones torrenciales e intensas en entidades en otras regiones.

Pronóstico general

De acuerdo al pronóstico compartido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el huracán Isaias continuará intensificándose sobre el centro y norte del golfo de México. Su amplia circulación ocasionará lluvias puntuales intensas en Chiapas, Campeche y Yucatán, además de lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Tabasco y Quintana Roo. También se prevén chubascos y lluvias en regiones del noreste y centro de México.

También, el ingreso de humedad asociado con la circulación de la tormenta tropical Simon y un canal de baja presión generará lluvias puntuales torrenciales en Guerrero, así como lluvias puntuales intensas en Oaxaca.

Asimismo, se pronostican lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán, Estado de México, Ciudad de México y Puebla, mientras que en regiones del occidente, norte y centro del país se esperan chubascos y lluvias puntuales fuertes.

Finalmente, un segundo canal de baja presión favorecerá la presencia de chubascos en Baja California Sur , por lo que se mantendrán condiciones de inestabilidad en distintas regiones del territorio nacional.

¿Cómo estará el clima en Durango?

En cuanto a Durango, este jueves la Comisión Nacional del Agua (Conagua) local prevé Para este jueves la caída de lluvias ligeras y aisladas en la sierra occidental , mientras que en el resto de la entidad no se descartan condiciones de precipitación de acuerdo con el pronóstico.

Por la mañana se presentaron temperaturas frescas de entre 14 y 15 grados Celsius, mientras que al mediodía el ambiente será cálido, con temperaturas máximas de 27 a 28 grados.