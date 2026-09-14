Durango prevé un 15 de septiembre lluvioso; este es el clima para mañana martes

La ceremonia de El Grito de Independencia podría realizarse bajo la lluvia en la ciudad de Durango, debido a que para este martes existen condiciones meteorológicas favorables para la presencia de precipitaciones durante la tarde y noche, principalmente después de las seis de la tarde.

De acuerdo con el reporte climatológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las mayores probabilidades de lluvia se concentran en la zona serrana del estado, donde se esperan precipitaciones de intensidad moderada a fuerte y, en algunos puntos, muy fuertes.

En los municipios cercanos a la sierra, incluida la capital del estado, así como en la zona central, los valles y el norte de Durango, se prevén lluvias de menor intensidad, mientras que en algunos municipios de la región lagunera prácticamente no existen condiciones para precipitaciones.

Para la ciudad de Durango se pronostica un martes con cielo mayormente nublado, aunque se esperan algunos periodos de sol. La probabilidad de lluvia aumentará a partir de las seis de la tarde y se mantendrá hasta la medianoche, por lo que existe posibilidad de precipitaciones antes o durante la ceremonia de El Grito.

En cuanto a las temperaturas, durante la mañana del lunes se registraron valores mínimos de cuatro grados centígrados en La Rosilla, municipio de Guanaceví; cinco en San Bernardo y nueve en El Salto, Pueblo Nuevo.

También se reportaron 10 grados en Hidalgo; 13 en Santiago Papasquiaro, Vicente Guerrero y Poanas; 14 en Nuevo Ideal, Canatlán y la ciudad de Durango; 15 en Guadalupe Victoria; 20 en Topia e Indé; 22 en Cuencamé y Lerdo, y 25 en Tamazula.

Las temperaturas máximas alcanzaron los 38 grados centígrados en Tamazula; 37 en Ocampo; 36 en Topia y Cuencamé; 35 en Lerdo; 32 en Indé, y 29 en la ciudad de Durango.