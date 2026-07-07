Durango, primer lugar en ciberacoso: INEGI

El estado de Durango se posicionó como la entidad federativa con la mayor prevalencia de ciberacoso en todo el país, según revelaron los resultados del Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) 2025, publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

De acuerdo con el informe institucional, el 24.5 por ciento de la población duranguense de 12 años y más que utiliza internet reportó haber sido víctima de alguna forma de acoso digital durante el último año.

Esta cifra coloca al estado por encima de la media nacional y de entidades como Jalisco (24.4 por ciento), Ciudad de México (23.8) y Oaxaca (23.8).

A nivel nacional, el problema afectó al 20.4 por ciento de la población usuaria de internet. El desglose por género muestra que las mujeres siguen siendo las más vulnerables ante este fenómeno, con una incidencia del 21.5 por ciento, frente al 19.2 registrado en los hombres.

El estudio del INEGI detalla que el contacto mediante identidades falsas es la modalidad de ciberacoso más frecuente en el país, afectando al 37.2 por ciento de las víctimas. Le siguen la recepción de mensajes ofensivos con un 32.7 y las llamadas telefónicas hostiles con un 24.1.

USO DE REDES SOCIALES

​En cuanto a las plataformas digitales utilizadas para ejercer este tipo de violencia, la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp se ubicó en el primer lugar con el 41.5 por ciento de las menciones.

Las llamadas directas a teléfonos celulares ocuparon el segundo sitio con un 36.5 por ciento, seguidas por la red social Facebook con el 29.7.

Respecto al perfil de los atacantes, el 61.1 por ciento de las víctimas manifestó desconocer la identidad de la persona acosadora. En los casos donde sí se pudo identificar el sexo del agresor, los hombres fueron señalados de manera mayoritaria.

El 57.2 por viento de las mujeres afectadas y el 61.1 de los hombres violentados indicaron que sus acosadores fueron varones.

​Finalmente, el MOCIBA 2025 puso en evidencia la desconfianza o apatía regulatoria que prevalece en la ciudadanía para abordar esta problemática por la vía legal.

BLOQUEO A ACOSADORES

Ante una situación de acoso, la reacción más común de los usuarios fue bloquear a las personas, números o cuentas con el 66.5 por ciento, o bien ignorar los mensajes con el 8.9. Por el contrario, apenas el 11.7 por ciento de los afectados recurrió a presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público, la Fiscalía estatal o el proveedor del servicio