Durango propondrá crear un Consejo Metropolitano Interestatal para la región Laguna

La creación de un Consejo Metropolitano Interestatal será una de las propuestas que llevará Durango a la mesa interparlamentaria nacional sobre zonas metropolitanas, con el objetivo de fortalecer la planeación y coordinación entre municipios de la región Laguna de Durango y Coahuila.

El diputado local Alejandro Mata Valadez informó que la propuesta será presentada el próximo 5 de agosto en la Cámara de Diputados, durante un encuentro en el que participarán presidentes de Comisiones de Asuntos Metropolitanos de los Congresos estatales. Explicó que la intención es establecer un esquema de coordinación con lineamientos nacionales que permita una planeación más integral de las zonas urbanas compartidas entre entidades.

De acuerdo con el legislador, la iniciativa contempla mecanismos de evaluación, seguimiento y acciones vinculantes, incluso en materia presupuestal, para impulsar proyectos estratégicos en la región. Recordó que esta propuesta retoma parte de las conclusiones del foro metropolitano realizado en marzo en la Comarca Lagunera, donde participaron representantes empresariales, académicos, ciudadanos y autoridades municipales de Durango y Coahuila para analizar los principales retos de desarrollo regional.

Mata Valadez adelantó que previo al encuentro nacional se realizará una mesa de trabajo con la Comisión de Asuntos Metropolitanos e Interestatales del Congreso local, con la finalidad de consolidar las propuestas que integrará la delegación duranguense. El planteamiento busca fortalecer el marco jurídico nacional en materia metropolitana y dar mayor capacidad de gestión a proyectos conjuntos entre ambos estados.