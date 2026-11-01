Durango rebasa los 500 casos de narcomenudeo durante los primeros nueve meses de 2026

Gómez Palacio, Durango y Lerdo concentraron casi el 86 por ciento de las carpetas de investigación por narcomenudeo registradas en el estado durante los primeros nueve meses de 2026.

De acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y septiembre se contabilizaron 552 investigaciones por este delito. Gómez Palacio encabezó la incidencia, con 281 casos, poco más de la mitad del total estatal.

En segundo renglón se ubicó el municipio de Durango, con 119 registros; mientras que Lerdo acumuló 74. Cuencamé apareció en la cuarta posición, con 33 casos. En conjunto, estos cuatro municipios concentraron 507 investigaciones, equivalentes a casi el 92 por ciento de la incidencia reportada.

El comportamiento mensual mostró que junio fue el periodo con más registros, con 75 casos, seguido de julio, con 68, y agosto, con 65. En septiembre se reportaron 59, cifra superior a los 50 casos contabilizados en enero.

Otros municipios presentaron cifras considerablemente menores. Por ejemplo, Tlahualilo acumuló seis casos; Mapimí, cinco; Nuevo Ideal, cuatro; Topia y Vicente Guerrero, dos cada uno, mientras que Canatlán, General Simón Bolívar, Guadalupe Victoria, Nombre de Dios, Ocampo, Peñón Blanco, Pueblo Nuevo, San Dimas, San Juan del Río, San Pedro del Gallo, Santiago Papasquiaro y Súchil registraron entre uno y ocho casos.