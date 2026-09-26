Durango recibe el Congreso Nacional de Entrenadores de Tenis con capacitadores internacionales

Las instalaciones del Club Campestre de Durango pusieron en marcha el Congreso Nacional de Entrenadores de Tenis, convocado por la Federación Mexicana de Tenis. El encuentro, cuyas jornadas se extienden a lo largo de este 26 y 27 de septiembre, reúne a especialistas para unificar criterios tácticos, revisar aspectos metodológicos y analizar las tendencias en la preparación deportiva.

La convocatoria concentra a cerca de un centenar de instructores provenientes de distintas entidades de la República Mexicana, además de participantes de Centro y Sudamérica. La agenda de trabajo contempla ponencias teóricas y sesiones prácticas impartidas por capacitadores de Argentina y Estados Unidos, enfocados de lleno en la enseñanza técnica de alto rendimiento.

Durango busca crecer en la disciplina

Esta actualización responde a la reciente evolución del tenis en la entidad. Durante los últimos años, la disciplina dejó de concentrarse de forma exclusiva en recintos privados para extenderse a espacios públicos y parques urbanos, una apertura que incrementó considerablemente la demanda de entrenadores capacitados para dirigir las etapas formativas de los deportistas.

Respecto al desarrollo de la actividad, el director del congreso, Hugo Alejandro Muñoz Rodríguez, señaló que la integración de exponentes internacionales busca acortar la brecha metodológica entre los procesos formativos regionales y las exigencias del circuito competitivo actual, elevando con ello el nivel técnico de los profesores en la región.

Buscan seguir desarrollándose

Para sumarse al programa de trabajo, los instructores completaron su inscripción en la plataforma digital de la Federación Mexicana de Tenis mediante una cuota de recuperación de 3 mil 950 pesos. Por su parte, la logística de hospedaje para la delegación de asistentes foráneos se centralizó en las instalaciones del Hotel One.

El desarrollo de las ponencias sienta las bases para consolidar los esquemas de enseñanza locales, permitiendo que los entrenadores incorporen herramientas de análisis táctico, preparación física y desarrollo psicomotor. De este modo, la comunidad tenística busca garantizar un crecimiento sostenido en la detección y formación de nuevos talentos juveniles.