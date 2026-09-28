Durango recibe la segunda fecha del Campeonato Estatal de Ciclismo de Montaña en Garabitos

La pista de Garabitos Bike Park albergó la segunda fecha del Campeonato Estatal de Ciclismo de Montaña 2026, en la modalidad de Cross Country Olímpico (XCO). La jornada otorgó puntos clave para la tabla general dentro de un serial programado a tres paradas, además de formar parte del proceso clasificatorio rumbo a la Olimpiada Nacional 2027.

En las divisiones juveniles, la actividad arrancó con recorridos de alta exigencia técnica. Dentro de Precadetes, pactada a tres vueltas, Ian Solís cruzó la meta en el primer lugar, seguido por Fernando Luna y Bryan Delgado. En Cadetes, tras cuatro giros al circuito, Marco Said Orozco obtuvo la victoria, escoltado por Axel Vázquez Lozano y Alan González Ortiz.

Destacaron con su talento

La exigencia aumentó en la prueba Junior, donde los competidores recorrieron cinco vueltas al trazado. Sebastián Martínez impuso su ritmo para adueñarse de la primera posición. El podio lo completaron Pablo Berumen en el segundo escalón y Mauricio Vargas en el tercer puesto, asegurando valiosas unidades para la sumatoria acumulada del campeonato.

Por su parte, el bloque integrado por Sub-22 y Élite sostuvo uno de los enfrentamientos más disputados del día sobre el terreno montañoso. Arturo Luna se colocó en el primer sitio de la clasificación, mientras que Jorge Peynado terminó en el segundo puesto y Carlos Miguel González cerró en la tercera ubicación.

La acción no se detiene

En la rama Femenil, Idaly Ramírez ratificó su buen momento en el certamen al cruzar nuevamente la línea final en la primera posición. Detrás de ella, Dulce Mora concluyó su participación en la segunda casilla, mientras que Bárbara Soto completó el podio al quedarse con el tercer lugar.

Con los resultados definidos en Garabitos, la tabla acumulada del campeonato ajustó sus puntuaciones con miras a la tercera y última etapa de la temporada. Los ciclistas locales mantendrán sus entrenamientos para buscar los boletos disponibles a la justa nacional y definir los títulos del serial estatal de XCO.