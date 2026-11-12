Durango recibirá 2 mil 180 millones de pesos adicionales en 2027: Iván Gurrola

Durango tendrá un incremento de 2 mil 180 millones de pesos en recursos federales durante 2027, para alcanzar un presupuesto de gasto federalizado de 46 mil 67 millones de pesos, una cifra que refleja el respaldo del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al desarrollo de la entidad, destacó Iván Gurrola Vega, coordinador de regidores de Morena en Durango.

Al referirse a la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027 en la Cámara de Diputados, Gurrola aseguró que los números validan el apoyo de los gobiernos de la 4t a Durango.

“El dato es contundente: Durango tendrá 2 mil 180 millones de pesos adicionales. La presidenta Claudia Sheinbaum está cumpliendo y respaldando a Durango”, expresó.

Gurrola también resaltó que el presupuesto federal contempla una bolsa global de 10 billones 636 mil millones de pesos, además de más de un billón 133 mil millones de pesos para inversión pública, recursos que permiten impulsar infraestructura, carreteras y proyectos estratégicos para el desarrollo nacional.

Para finalizar el entrevistado reconoció el trabajo de los diputados federales de Morena por Durango, Martha Olivia García, Alejandra del Valle, Gerardo Villarreal y Marina Vitela quienes han velado por los intereses del estado.