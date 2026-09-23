Durango recibirá la rodada internacional Distinguished Gentleman's Drive por la salud masculina

Un movimiento global nacido para combatir el cáncer de próstata y atender la salud mental masculina tendrá réplica local en Durango el próximo 27 de septiembre. La edición 2026 del Distinguished Gentleman's Drive movilizará caravanas de automóviles antiguos en decenas de países, canalizando fondos recaudados hacia programas internacionales coordinados junto con la organización Movember.

En la capital duranguense, la convocatoria es encabezada por la Asociación Estatal de Automóviles Antiguos y de Colección A.C., presidida por Carlos Morales, en conjunto con la federación nacional del ramo. El contingente estará integrado por propietarios locales que recorrerán el centro histórico a bordo de unidades conservadas bajo estándares de elegancia e historicidad.

Motor, diversión y causa

La iniciativa surgió en 2021 como una extensión sobre cuatro ruedas del Distinguished Gentleman's Ride, evento creado un decenio atrás para motocicletas de estilo clásico. Inspirado en la estética de mediados del siglo XX, el proyecto busca transformar la afición por los motores en una plataforma filantrópica para financiar investigaciones médicas e intervenciones contra el suicidio masculino.

A diferencia de las exhibiciones convencionales, la participación exige que los conductores porten vestimenta formal y operen vehículos preferentemente fabricados hace más de cuarenta años. La dinámica prescinde del cobro de boletaje al público asistente, sosteniéndose mediante aportaciones voluntarias que los propios coleccionistas gestionan individualmente a través de la plataforma digital del evento global.

Un evento para todo público

Con esta jornada, los automovilistas locales integran a la entidad en una red de más de cincuenta naciones que realizan el trayecto de manera simultánea. La presencia de modelos históricos en las vialidades céntricas busca visibilizar padecimientos con alto índice de mortalidad en hombres, alejando el espectáculo automotor de fines puramente comerciales.

Representantes de la agrupación civil, entre ellos Alberto Mijares, Pedro Valdez y Aarón Rodríguez, confirmaron que el desfile estará abierto a la apreciación ciudadana en vías públicas. La logística busca garantizar un recorrido fluido que combine el rigor técnico en la conservación mecánica con el objetivo benéfico del circuito internacional.