Durango reduce su tasa de desempleo a 2.7 por ciento durante mayo

Durango registró una mejora en sus indicadores laborales durante mayo, al reducir la tasa de desocupación de 3.2 a 2.7 por ciento, lo que representa una recuperación de medio punto porcentual respecto al mes anterior.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), al cierre del quinto mes del año, el 97.3 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) contaba con un empleo, ya fuera en el sector formal o informal, e incluso en jornadas parciales menores a ocho horas diarias.

Con ello, el número de personas desocupadas en la entidad se ubicó en 24 mil 50, cifra inferior a las 28 mil 504 registradas durante abril, cuando la tasa de desempleo alcanzó el 3.2 por ciento.

El desempeño de Durango también fue mejor que el promedio nacional, ya que en mayo la tasa de desocupación en el país se ubicó en 2.8 por ciento.

Las entidades con los mayores niveles de desempleo fueron Ciudad de México, con una tasa de 4.5 por ciento; Coahuila, con 4.0; Tamaulipas, con 3.7; y Guanajuato, Sinaloa y Tabasco, con 3.4 por ciento cada uno.

En contraste, Oaxaca registró la menor tasa de desocupación del país, con apenas 0.6 por ciento. Le siguieron Guerrero, con 0.9 por ciento, y Colima, con 1.3 por ciento.

En lo que va del año, el comportamiento del desempleo en Durango ha mostrado altibajos. Tras cerrar diciembre de 2025 con una tasa de 2.3 por ciento, enero inició con un incremento a 3.6 por ciento, ubicando al estado entre los de mayor desocupación del país.

Para febrero, la tasa descendió a 2.8 por ciento; sin embargo, en marzo volvió a subir a 3.3 por ciento. En abril se ubicó en 3.2 por ciento y, finalmente, durante mayo volvió a disminuir hasta 2.7 por ciento.

En cuanto a la informalidad laboral, el indicador se mantiene sin cambios significativos, al registrar una tasa de 54.4 por ciento en la entidad.