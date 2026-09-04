Durango refuerza vigilancia en límites con Zacatecas tras ataque con explosivos en Ojocaliente

Se mantiene un blindaje en carreteras colindantes con el estado de Zacatecas, luego del ataque con explosivos que se registró en Ojocaliente, el pasado 30 de agosto.

El titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Héctor Vela Valenzuela, informó que este mes en el que se llevarán a cabo eventos con congregaciones importantes de personas, se prevé reforzar la prevención.

“Nosotros tenemos esquemas de blindaje muy específicos justamente en esas fronteras y no estamos hablando de la carretera Durango-Zacatecas. Estamos hablando precisamente de las áreas limítrofes en el municipio de Mezquital en donde tenemos incluso ya bases de operaciones instaladas de manera definitiva, como es en la región de Curachicos, de San Buenaventura, en donde tuvimos aquellos problemas de gente que tuvo que moverse a otras comunidades y que hoy están viviendo en perfecta calma, pues existen bases de operaciones interinstitucionales con presencia del Ejército, de la Guardia Nacional y por supuesto de la Policía Estatal”, manifestó.

Al enfatizar que es un asunto muy delicado lo que ocurrió en Zacatecas, dijo que en este mes con eventos masivos, se fortalecerá la prevención.

“Habremos de ser sumamente estrictos en la vigilancia y supervisión de quienes acudan a estos eventos para evitar cualquier cosa. Y repito: no estamos en esa condición, pero hay que estar listos para cualquier imprevisto”, dijo.