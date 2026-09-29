Durango registra 10 casos de sarampión en septiembre de 2026

Durante septiembre, Durango registró únicamente 10 casos positivos de sarampión , con lo que el acumulado de este año llegó a 645, de acuerdo con el boletín epidemiológico nacional, una cifra que refleja una disminución considerable respecto a los meses de abril, mayo y junio.

El informe revela que, del primero de septiembre a la fecha, solo se reportaron 10 nuevos casos positivos de esta enfermedad, por lo que la incidencia en la entidad mantiene una tendencia a la baja, luego de los repuntes registrados durante el segundo trimestre del año.

En el acumulado de 2025 y 2026, Durango suma 707 casos positivos, cifra que lo coloca como la quinta entidad con mayor número de contagios en el país durante este periodo.

COMPORTAMIENTO NACIONAL

Los estados con más casos acumulados son Jalisco, que ocupa el primer lugar, seguido de Chihuahua, Chiapas y Ciudad de México, mientras que Durango se ubica en la quinta posición.

Sin embargo, al considerar únicamente los casos registrados durante 2026, Durango ocupa el cuarto lugar nacional, con 645 positivos, por debajo de Jalisco, Ciudad de México y Chiapas. En este periodo, Chihuahua ya no figura entre las entidades con mayor número de contagios.

VACUNAS REDUCEN CONTAGIOS

La disminución de casos en Durango coincide con la aplicación de más de 670 mil vacunas entre 2025 y 2026, como parte de las acciones para contener la transmisión de la enfermedad y reducir al mínimo los contagios.

Aunque los 10 casos registrados durante septiembre representan una cifra considerablemente menor a la de los meses anteriores, Durango continúa entre las entidades con mayor número de contagios acumulados en el país.