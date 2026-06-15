Durango registra 10 denuncias por discriminación, en primer cuatrimestre de 2026

Durante el primer cuatrimestre de 2026 se iniciaron 10 carpetas de investigación por el delito de discriminación en Durango, focalizándose en solos dos municipios.

De acuerdo con la estadística de incidencia delictiva municipal del fuero común, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los registros muestran que la mayor parte de las denuncias se concentraron en el municipio de Durango, donde se contabilizaron nueve casos entre enero y abril.

La distribución mensual en la capital fue de dos denuncias en enero, dos en febrero, tres en marzo y dos más en abril. El único municipio adicional que reportó una carpeta de investigación fue Lerdo, con un caso registrado durante abril.

Con ello, Durango capital concentró el 90 por ciento de las denuncias por discriminación registradas en la entidad durante el periodo analizado, mientras que los otros 37 municipios no reportaron incidencia en este delito.

A nivel estatal, la tendencia mensual fue de dos casos en enero, dos en febrero, tres en marzo y tres en abril, para un acumulado de 10 denuncias. Los datos corresponden a carpetas de investigación iniciadas por las agencias del Ministerio Público.

¿Qué es el delito de discriminación?

El Código Penal del Estado de Durango establece que comete el delito de discriminación quien, por razones como edad, género, embarazo, estado civil, raza, color de piel, idioma, religión, orientación sexual, opiniones políticas, condición social o económica, situación migratoria, discapacidad o estado de salud, atente contra la dignidad humana o menoscabe derechos y libertades.

Entre las conductas sancionadas se encuentran excluir o vejar a una persona, negar servicios, incitar al odio o la violencia, restringir derechos laborales o limitar servicios de salud por razones discriminatorias.

La legislación estatal contempla penas de prisión y sanciones económicas para quienes incurran en estas conductas, además de agravantes en casos específicos, como cuando la discriminación se dirige contra personal de salud o cuando participan servidores públicos en la vulneración de derechos.