Durango registra 25 divorcios por cada 100 matrimonios, según INEGI

En Durango se registran 25.5 divorcios por cada 100 matrimonios, una proporción que coloca a la entidad por abajo de la media nacional y refleja una frecuencia elevada de disoluciones legales de uniones matrimoniales, de acuerdo con las Estadísticas de Divorcios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La entidad reporta una tasa de 1.7 divorcios por cada mil habitantes de 18 años y más, una tasa similar al promedio nacional, por lo que Durango se mantiene entre los estados con incidencia normal de este fenómeno.

En el análisis de las estadísticas también destaca que la mayoría de los divorcios se tramitan por la vía judicial, mientras que los procedimientos administrativos ante el Registro Civil representan una proporción menor.

CAUSAS LEGALES

En cuanto a las causas legales, el divorcio incausado, es decir, aquel que no requiere expresar una causa específica para solicitar la disolución del matrimonio, concentra más del 90 por ciento de los casos registrados en Durango.

Otro dato relevante es la duración de los matrimonios al momento del divorcio. La mayor concentración corresponde a parejas que permanecieron casadas durante 20 años o más, seguidas por aquellas cuya unión duró entre uno y cinco años.

Este comportamiento muestra que las disoluciones matrimoniales no se concentran exclusivamente en parejas jóvenes o en los primeros años de convivencia, sino también en uniones que acumularon dos décadas o más.

Con una tasa de 25.5 divorcios por cada 100 matrimonios, Durango se mantiene por abajo de la referencia nacional que es de 31.6, tanto en la relación entre matrimonios y divorcios como en la frecuencia de disoluciones por cada mil habitantes adultos.