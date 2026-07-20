Durango registra 67 casos acumulados de gusano barrenador; 41 permanecen activos

Al lunes 20 de julio, de acuerdo con el Informe de Casos Acumulados de Gusano Barrenador del Ganado (GBG) en México, se han registrado 34 mil 166 casos acumulados a nivel nacional; en el caso de Durango, suma ya 67.

En cuanto a los casos activos, la última actualización del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), correspondiente al 18 de julio de 2026, reporta 41 en Durango. Entre los municipios con más casos están Mezquital con siete; Rodeo y Santa Clara con cinco cada uno; San Juan del Río con cuatro y Nazas suma 3.

Los municipios que registran dos casos activos son Cuencamé, General Simón Bolívar, Indé, Peñón Blanco y San Pedro del Gallo.

Por su parte, los municipios con un solo caso activo son El Oro, Gómez Palacio, Guadalupe Victoria, Poanas, Pueblo Nuevo, San Bernardo y San Juan de Guadalupe.

En cuanto a las especies afectadas en los casos activos en el estado, 32 casos corresponden a bovinos, cinco a equinos, tres a caninos y uno a un porcino.

De acuerdo con el mapa que acompaña el reporte, Durango ya se encuentra clasificado en color amarillo, correspondiente a la zona de amortiguamiento.

Los casos acumulados corresponden al periodo comprendido entre el primer caso detectado en México, el 20 de noviembre de 2024, y la fecha de la más reciente actualización.