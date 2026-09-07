Durango registra 7 sismos en 2026, ¿Dónde y cuándo? esto sabemos

En vísperas de la conmemoración del Día Nacional de Protección Civil, Durango ha registrado siete sismos en lo que va del 2026.

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De acuerdo con los registros del catálogo del Servicio Sismológico Nacional (SSN), el primer sismo en territorio duranguense ocurrió el 23 de enero y tuvo como epicentro la periferia de la ciudad de Santiago Papasquiaro, generándose a una profundidad de 16 kilómetros y de intensidad 3.9.

Fue hasta el 17 de mayo cuando se registró el segundo sismo y fue en territorio del municipio de Durango, a cinco kilómetros de profundidad y con intensidad de 3.8. Pero tan solo dos días después se registró otro movimiento, pero ahora en la reserva de La Michilía, del municipio de Súchil, con intensidad de 3.9 y a 16 kilómetros de profundidad.

El 2 de junio se produjo un sismo a 10 kilómetros de profundidad en el municipio de Mapimí, cerca de la Reserva de la Biósfera, con intensidad de 4.1.

En el municipio de Indé se registraron los dos sismos posteriores. El primero el 23 de julio de intensidad 3.9 y a 17 kilómetros de profundidad y el otro el 28 del mismo mes, con intensidad 3.7 a 16 kilómetros de la superficie.

Finalmente, el último movimiento que registró el SSN con epicentro en territorio duranguense fue en Ocampo, ocurrido el 12 de agosto, a solo cinco kilómetros de profundidad y con magnitud 3.5.