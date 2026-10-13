Durango registra incrementos de hasta 30% en diversos insumos, señala el CCE

La inflación en México se ubica en un 3.45 por ciento; sin embargo, en el caso específico de Durango, diversos insumos y sectores registran incrementos que van del 20 al 30 por ciento, rebasando considerablemente el promedio nacional, advirtió el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Raúl Montelongo Nevárez.

“La inflación es un número que pareciera ser no tan elevado. Sin embargo, algunos insumos están muy por encima de la inflación, hablamos del 20, 30 por ciento en algunos sectores donde sí se ven severamente afectados”, indicó.

El líder empresarial señaló que el sector restaurantero y las familias que adquieren la canasta básica son de los más afectados debido al encarecimiento de frutas, verduras, carnes y otros productos esenciales.

Y es que, entre los insumos que registran los mayores incrementos destacan particularmente el tomate y la cebolla, por lo que los empresarios han tenido que absorber los incrementos mes con mes debido a que no es viable subir los precios al consumidor de manera continua, aunque advirtió que se llegará a un punto inevitable donde toda la ciudadanía se verá afectada .

“Va a llegar un punto en que sí tengamos que empezar a subir los precios y es donde ya vamos a vernos afectados todos”, advirtió.