Durango registra inflación de 3.2% en septiembre; vuelve a subir tras cuatro meses a la baja

Durango registró una inflación anual de 3.2 por ciento durante septiembre, con lo que se ubicó por debajo de la media nacional de 3.45 por ciento reportada para el mismo mes, de acuerdo con los datos del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del INEGI.

Con este resultado, la inflación en la entidad mantiene una tendencia a la baja después de alcanzar niveles de 4.6 por ciento en abril. En enero y febrero se ubicó en 3.7 por ciento; en marzo subió a 4.2 por ciento y en mayo fue de 4.3 por ciento.

A partir de junio comenzó a disminuir, al registrar una inflación de 3.7 por ciento; en julio bajó a 3.1 por ciento y en agosto se ubicó en 2.9 por ciento, por lo que en septiembre presentó un ligero repunte de tres décimas, aunque permaneció por debajo de la inflación nacional.

A nivel nacional, la inflación general anual aumentó de 3.26 por ciento en agosto a 3.45 por ciento en septiembre, mientras que en julio había sido de 3.12 por ciento. Con ello, se mantuvo por quinto mes consecutivo dentro del rango de variabilidad establecido por el Banco de México, de 3 por ciento más o menos un punto porcentual.

De acuerdo con el análisis de "México, ¿cómo vamos?", la inflación subyacente, que permite observar el comportamiento de los precios con menor influencia de productos de alta volatilidad, disminuyó de 3.88 a 3.75 por ciento entre agosto y septiembre.

En el caso de los energéticos, la electricidad registró una variación anual de 3.91 por ciento en septiembre, superior al 3.64 por ciento de agosto.

La gasolina Magna tuvo un incremento anual de 0.36 por ciento, menor al 0.48 por ciento del mes previo, mientras que el gas LP presentó una variación anual de menos 0.07 por ciento, aunque la caída fue menor que la de agosto, cuando alcanzó menos 3.75 por ciento.

Los alimentos, por su parte, registraron un incremento anual de 2.81 por ciento, por debajo de la inflación general. Sin embargo, algunos productos de consumo cotidiano mantuvieron aumentos importantes.

La cebolla presentó un incremento anual de 89.8 por ciento y de 23 por ciento solamente durante septiembre. El jitomate aumentó 26.7 por ciento a tasa anual y 30.2 por ciento en el último mes, mientras que el limón tuvo un incremento anual de 25.1 por ciento y de 11 por ciento mensual.

La papa registró un aumento anual de 33.1 por ciento, aunque durante septiembre disminuyó 13.9 por ciento. En tanto, la crema y otros productos a base de leche aumentaron 5.52 por ciento anual y tuvieron una reducción mensual de 0.18 por ciento.

El comportamiento de los precios fue desigual entre las entidades del país. Quintana Roo y Jalisco registraron las mayores tasas de inflación anual, con 4.8 por ciento cada uno, seguidos de Yucatán, con 4.7 por ciento; Colima y Campeche, con 4 por ciento.

En contraste, las menores tasas se observaron en Tlaxcala, con 2.2 por ciento; Baja California y Baja California Sur, con 2.3 por ciento cada uno; Tamaulipas, con 2.5 por ciento, y Zacatecas, con 2.9 por ciento.