Durango registra ocho muertes maternas, de enero a septiembre de 2026

Durango acumula ocho muertes maternas en lo que va de 2026, de acuerdo con el Informe Semanal para la Vigilancia Epidemiológica de Muertes Maternas, correspondiente a la semana epidemiológica 36 y con corte al 14 de septiembre.

El reporte señala que en México se han registrado 319 defunciones maternas, por lo que las ocho ocurridas en Durango representan el 2.5 por ciento del total nacional.

De las ocho muertes registradas en la entidad, seis ocurrieron en unidades médicas de la Secretaría de Salud del Estado, mientras que una se presentó en instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y otra en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

La última defunción materna reportada en Durango corresponde a la semana del 7 al 14 de septiembre y ocurrió en una unidad de la Secretaría de Salud. En el informe anterior, con corte al 7 de septiembre, la entidad contabilizaba siete casos.

Por grupo de edad, el mayor número de muertes maternas en Durango se concentra entre mujeres de 30 a 34 años, seguido muy de cerca por el grupo de 20 a 24 años.

¿Cuáles sin las principales causas de muerte?

A nivel nacional, las principales causas de muerte materna son las hemorragias durante el embarazo, parto o puerperio, que representan el 17.9 por ciento; las enfermedades hipertensivas, con 15.7 por ciento, y el aborto, con 14.4 por ciento.

¿Qué estado tiene el mayor número de casos?

El Estado de México concentra el mayor número de defunciones maternas, con 40 casos, seguido de Chiapas, con 38; Puebla, con 21; Guerrero, con 17, y Ciudad de México, con 16. En conjunto, estas cinco entidades concentran el 44.4 por ciento de las muertes maternas registradas en el país.

En contraste, Baja California Sur y Campeche se mantienen sin defunciones maternas en lo que va del año, mientras que Tlaxcala registra dos casos.