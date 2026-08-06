Durango registra una de las menores tasas de atención en hospitales privados del país

Los hospitales privados de Durango registraron durante 2025 una de las menores tasas de atención hospitalaria del país, al contabilizar 927 egresos por cada 100 mil habitantes, cifra que representa prácticamente la mitad del promedio nacional, que fue de mil 776.

De acuerdo con las Estadísticas de Salud en Establecimientos Particulares (ESEP) 2025, publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la entidad se ubicó entre los estados con menor utilización de servicios hospitalarios privados.

El informe también revela que el municipio de Durango concentra la mayor infraestructura hospitalaria privada del estado, con 21 establecimientos particulares de salud que en conjunto disponen de 267 camas censables, por lo que figura entre las ciudades del país con mayor número de hospitales privados.

Otro de los indicadores muestra que los pacientes permanecieron en promedio 1.9 días hospitalizados en establecimientos privados de la entidad, ligeramente por debajo de la media nacional de 2.1 días.

A nivel nacional, el INEGI reportó que durante 2025 operaron dos mil 689 establecimientos particulares de salud, los cuales realizaron 13.8 millones de consultas externas y registraron 2.3 millones de egresos hospitalarios. Nueve de cada diez hospitales privados corresponden a hospitales generales.

Las consultas de especialidad fueron las de mayor demanda en estos establecimientos, al representar 48.5 por ciento del total de la consulta externa, seguidas por la consulta general con 34.7 por ciento y los servicios de urgencias con 14.1 por ciento.

Entre las especialidades médicas, la atención gineco-obstétrica concentró el 23.5 por ciento de las consultas, seguida por pediatría con 17.3 por ciento, medicina interna con 12.4 por ciento y las consultas pre y postoperatorias con 9.9 por ciento.

En cuanto a la actividad quirúrgica, los hospitales privados realizaron el 18.8 por ciento de cesáreas, procedimiento que representó el de mayores intervenciones quirúrgicas efectuadas durante el año.

La salpingoclasia aportó 1.5 por ciento y la vasectomía 0.1 por ciento, mientras que el resto correspondió a otros procedimientos médicos.

Respecto a la atención por Covid, Durango también apareció entre las entidades con menor tasa de casos atendidos en hospitales privados, con 0.8 por cada 100 mil habitantes, muy por debajo de estados como Aguascalientes, que encabezó la lista nacional.