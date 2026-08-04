Durango reporta 15 investigaciones por personas baleadas en primer semestre de 2026

Durante el primer semestre de 2026 se iniciaron 15 carpetas de investigación por lesiones dolosas cometidas con arma de fuego en el estado de Durango.

De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la mayoría de los casos se concentró en el municipio de Durango, que acumuló nueve denuncias , equivalente al 60 por ciento del total estatal.

La estadística de incidencia delictiva municipal del fuero común del SESNSP mostró que el comportamiento de lesiones a balazos fue variable a lo largo de los primeros seis meses del año, pues enero aunque cerró sin expedientes por este delito, en febrero se contabilizaron dos casos; marzo registró el nivel más alto del semestre con seis, abril descendió a un caso; mayo volvió a incrementarse con dos y junio concluyó con cuatro investigaciones iniciadas por este delito.

Por municipio, además de la capital, Gómez Palacio reportó tres denuncias; Mezquital, Otáez y Santiago Papasquiaro registraron un caso cada uno. Los restantes demás municipios del estado no reportaron investigaciones por lesiones dolosas con arma de fuego durante el periodo analizado.

Comparación con 2024

Como antecedente, las cifras del SESNSP mostraron que durante el primer semestre del 2024 se registraron 12 carpetas de investigación por lesiones dolosas con arma de fuego a nivel estatal. De ese total, el municipio de Durango concentró cinco casos, seguido de Gómez Palacio y Mezquital, con dos. El resto de los hechos se distribuyó entre El Oro, Peñón Blanco y Pueblo Nuevo.

Sin embargo, en la primera mitad del 2025 la incidencia aumentó a 20 carpetas de investigación. La capital del estado volvió a concentrar la mayor parte de los casos con 13 expedientes, seguida por Gómez Palacio, con dos. También hubo registros en Guadalupe Victoria, Mezquital, El Oro, Santiago Papasquiaro y Nuevo Ideal, con una carpeta de investigación.