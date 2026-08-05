Durango reporta tres casos de dengue y cero defunciones, hasta julio de 2026

En lo que va del año, Durango registra tres casos confirmados de dengue, de los cuales dos fueron clasificados como dengue con signos de alarma y uno como dengue no grave, sin que hasta el momento se haya presentado alguna defunción por esta enfermedad.

La subdirectora de Epidemiología y Medicina Preventiva de la Secretaría de Salud del Estado, Karina Acosta, informó que los casos se localizaron en Pueblo Nuevo, el municipio de Durango y Tamazula, y destacó que en todos se aplicaron oportunamente los protocolos de vigilancia epidemiológica para evitar la propagación del virus.

Explicó que dos de los pacientes tenían antecedente de haber viajado a otros estados. Uno de ellos corresponde a un habitante de El Salto, Pueblo Nuevo, quien regresó enfermo después de visitar Sinaloa.

El segundo caso se presentó en la ciudad de Durango y también estuvo relacionado con un viaje fuera de la entidad. En ambos fue necesario realizar acciones de nebulización y fumigación en las zonas donde permanecieron, lo que permitió evitar nuevos contagios.

El tercer caso se confirmó en Tamazula y corresponde a un menor de edad que fue atendido en el Hospital Infantil de Culiacán, donde se estableció el diagnóstico. Posteriormente, personal del programa de Vectores implementó el cerco sanitario y las acciones de control en el municipio, logrando contener la transmisión.

Síntomas pueden confundirse

La funcionaria explicó que los primeros síntomas del dengue pueden confundirse con una gripe, ya que incluyen fiebre, cansancio y dolor en las articulaciones; además, pueden aparecer ronchas en la piel.

Sin embargo, señaló que la enfermedad también puede provocar dolor intenso de cabeza, dolor detrás de los ojos, vómito persistente, diarrea, dolor abdominal y, en los casos más graves, convulsiones e incluso la muerte.

¿Cómo se transmite el dengue?

Precisó que el dengue es transmitido por el mosquito Aedes aegypti, un insecto de pequeño tamaño que se distingue por las rayas blancas en sus patas, y cuyos síntomas pueden presentarse desde tres días hasta dos semanas después de la picadura.

Por ello, llamó a la población a reforzar las medidas preventivas, como utilizar repelente, especialmente al acudir a zonas con vegetación o agua estancada, además de eliminar recipientes que acumulen agua en patios y viviendas, mantener los espacios limpios y deshacerse de objetos en desuso que puedan convertirse en criaderos del mosquito.