Durango concentrará durante los próximos días a buena parte de su deporte estudiantil con la celebración de la Segunda Copa Guadiana, un certamen que reunirá a 20 representativos procedentes de colegios, preparatorias, academias y organizaciones dedicadas a la formación de atletas.

Lejos de limitarse al ámbito escolar, la convocatoria logrará coincidir en una misma competencia a instituciones privadas, planteles públicos y proyectos deportivos independientes, un escenario poco frecuente dentro de la actividad juvenil de la capital.

¿Quiénes serán los participantes?

En la lista aparecen nombres con amplia presencia en los torneos locales y regionales, como CBTis 110, Instituto Cumbres, Colegio Cervantes Torreón, Colegio Anglo Español, Colegio Inglés y la Selección Durango, además de estructuras enfocadas al desarrollo competitivo como Escuela Chivas, Diablos UJED y SPARKS.

La diversidad de participantes convierte al torneo en una vitrina para observar distintos modelos de formación deportiva, desde programas escolares tradicionales hasta academias especializadas que buscan proyectar a jóvenes talentos.

Arranca la fiesta deportiva

Las sedes serán el Colegio Guadiana La Salle y los campos Rodríguez y Mendívil de la Ciudad Deportiva, inmuebles que recibirán una agenda de encuentros distribuidos a lo largo del certamen.

La actividad arrancará formalmente con una ceremonia de apertura prevista para el 19 de noviembre a las 18:00 horas en la Plaza San Juan Bautista, marcando el comienzo de una competencia que volverá a poner frente a frente a varios de los semilleros más activos del deporte juvenil duranguense.