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Durango reunirá a sus mejores pelotaris en el Torneo de Frontenis 'Día de Muertos' en noviembre

Lo recaudado en la cuota de registro se destinará íntegramente al mantenimiento y reparación de las canchas.

Foto: El Siglo de Durango

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RICARDO HERNANDEZ
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Las instalaciones de la Ciudad Deportiva se alistan para recibir el próximo 7 de noviembre el Torneo de Frontenis 'Día de Muertos', competencia abierta que convocará a parejas de las categorías varonil y femenil. La contienda busca reunir a los principales exponentes locales de esta disciplina para disputar una jornada de alta exigencia física y precisión técnica.

Las acciones se desarrollarán con pelota amarilla, modalidad oficial que exige máxima precisión, velocidad de reacción y una sintonía fina entre los integrantes de cada dupla. La cuota de recuperación se fijó en 400 pesos por equipo, un monto requerido para completar la inscripción formal y asegurar un sitio dentro del cuadro principal.

Un torneo con causa

El aspecto medular del certamen radica en el destino de lo recaudado: los fondos obtenidos mediante los registros se canalizarán directamente a la reparación y mantenimiento preventivo de las canchas. Esta medida responde a una iniciativa compartida por los propios pelotaris, quienes buscan dignificar las condiciones del espacio donde entrenan a diario.

En cuanto al incentivo deportivo, el comité organizador entregará trofeos y reconocimientos oficiales a las duplas que consigan avanzar a las etapas decisivas del certamen. Adicionalmente, se confirmó la entrega de un premio sorpresa exclusivo para la pareja que logre adjudicarse el campeonato de esta edición conmemorativa.

Invitan a inscribirse


Para la comunidad frontenista local, la justa representa un examen oportuno para medir su rendimiento frente a parejas de distintos estilos tácticos antes del cierre del año. El propósito general de los atletas consiste en mantener la regularidad competitiva y fomentar la convivencia entre veteranos y nuevos practicantes del deporte.


La fase de inscripciones ya se encuentra habilitada para todas las duplas interesadas en participar. Para solicitar mayores informes sobre el reglamento o formalizar el registro correspondiente, los competidores pueden comunicarse directamente con Joel Guerrero, responsable de la organización, al número celular 618 167 72 18.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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